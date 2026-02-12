AKTUELNO

Svet

RAME UZ RAME SA ELITOM SVETA! Pripadnici srpske policije potvrdili da znanje, disciplina i snaga nemaju granice

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Na jednom od najzahtevnijih međunarodnih policijskih takmičenja na svetu, UAE SWAT Challenge 2026, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije potvrdili su da znanje, disciplina i snaga nemaju granice.

U konkurenciji 109 elitnih ekipa iz 48 država, ekipa Žandarmerije osvojila je 30. mesto, dok je ekipa Specijalne antiterorističke jedinice zauzela 32. mesto, pokazujući da se Srbija ravnopravno nalazi među najspremnijim jedinicama na međunarodnoj bezbednosnoj sceni.

Rame uz rame sa elitom sveta u službi znanja, iskustva i bezbednosti Srbije.

Autor: S.M.

#MUP

#Policija

#Srbija

#Takmičenje

#UAE SWAT Challenge 2026

POVEZANE VESTI

Politika

Krajiški pokret Srbije, Republike Srpske i dijaspore rame uz rame sa narodom u Veterniku: Uvek ćemo stajati na braniku srpskih državnih i nacionalnih

Društvo

GEST ZA POŠTOVANJE! Pripadnici Žandarmerije i SAJ-a u Dubaiju odali počast stradalom kolegi Nikoli Krsmanoviću (FOTO)

Društvo

Dačić na Danu policije u Banjaluci: Nastavite da budete bedem bezbednosti i stabilnosti Republike Srpske (FOTO)

Društvo

MUP SRBIJE NA VAZDUŠNOM SPEKTAKLU Evo kako je srpski helikopter parirao najmoćnijim letelicama sveta! (VIDEO)

Politika

DAČIĆ SE SASTAO SA GENERALNIM INSPEKTOROM NAMIBIJE: Razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje

Politika

POPEO SE NA ZAŠTITNU OGRADU, REMETIO JAVNI RED I MIR: Identifikovan i uhapšen muškarac koji je izazvao zgražavanje građana