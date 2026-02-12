AKTUELNO

Svet

Iranska TV objavila listu 'za odstrel' izraelskih zvaničnika: Netanjahu prvi, a evo ko je još na meti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah ||

Državna iranska televizija Ofogh emitovala je danas "listu za odstrel" sedam izraelskih zvaničnika, uključujući premijera Izraela Benjamina Netanjahua, uz prikaz njihovih lica na kojima se nalaze mete, javlja Times of Israel.

Na spisku se, pored Netanjahua, nalaze direktor izraelske obaveštajne agencije Mosad David Barnea, ministar odbrane Izrael Kac, šef Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Ejal Zamir, komandant Vazduhoplovstva Tomer Bar, direktor vojnih obaveštajnih službi Šlomi Binder i šef Operativnog direktorata Icik Kohen.

Kako se vidi na snimku, prikazani su likovi izraelskih zvaničnika sa slikom meta preko njihovih lica.

Voditelj programa u emisiji je na hebrejskom jeziku rekao; "Odredićemo vreme vaše smrti, čekajte Ababil", aludirajući na iranski dron Ababil.

Ovaj potez dolazi dok Teheran vodi pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu kako bi se izbegao potencijalni sukob između dve sile.

SAD i Iran održali su prve pregovore prošlog petka u Omanu, dok centralna tačka spora dve države ostaje iransko obogaćivanje uranijuma.

Vašington je takođe želeo da se u pregovore uključe iranski raketni program i podrška oružanim grupama u regionu, ali Teheran kategorički odbija pregovore o pitanjima izvan nuklearnog programa.

Autor: Marija Radić

