POZNAT DATUM I MESTO NOVE RUNDE PREGOVORA O UKRAJINI: Oglasili se iz Kremlja

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Nova runda pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održaće se u Ženevi 17. i 18. februara, rekao je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

Rusku delegaciju će, kako je najavio, ovog puta predvoditi Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika, prenosi agencija RIA Novosti.

- Sledeća runda pregovora o ukrajinskom rešenju održaće se takođe u trilateralnom rusko-američko-ukrajinskom formatu 17. i 18. februara u Ženevi - rekao je portparol Kremlja.

Druga runda pregovora o Ukrajini, u kojoj su učestvovale delegacije iz Rusije, SAD i Ukrajine, održana je u Abu Dabiju 4. i 5. februara.

Prva runda održana je takođe u Abu Dabiju 23. i 24. januara.

Razgovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva predstavnika medija.

Autor: S.M.

