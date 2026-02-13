Majka devetoro dece uhapšena: Tela beba pronađena u zamrzivaču njenog doma u Francuskoj

Stravičan slučaj desio se u Gornjojk Soni, u Francuskoj, kada su u utorak u zamrzivaču u stanu jednog muškarca pronađena tela dvoje novorođenčadi. Žena, identifikovana kao majka beba je uhapšena. Na konferenciji za novinare u četvrtak popodne, tužilac Logelin izneo je dodatne detalje.

U utorak, 10. februara, oko 16:45, 52-godišnji muškarac je pozvao policiju nakon što je njegova sestra otkrila telo novorođenčeta u zamrzivaču u njegovom domu u Gornjoj Soni, prema policijskom izvoru. Po dolasku, službenici su u istom zamrzivaču, u torbi, pronašli telo još jednog deteta.

Prema prvim nalazima istrage, sumnja pada na partnerku muškarca, 50-godišnju ženu bez kriminalnog dosijea. Od napuštanja porodičnog doma u decembru, sa njom nije bilo kontakta, a njeno vozilo je kasnije zabeleženo kako prekoračuje brzinu u Portugalu, njenoj zemlji porekla.

Od njenog odlaska, domaćinstvo je bilo "u procesu porodične reorganizacije", a sestra muškarca je sređivala zamrzivač koji je koristila samo majka, prenosi Le Parisien.

Par ima petoro dece, od kojih četvoro, uzrasta od 14 do 20 godina, živi u kući. Osim toga, žena ima još četvoro dece iz prethodnog braka u Portugalu, od kojih jedno takođe živi u kući. Prema rečima gradonačelnika Žan Klaudea, par "živi u ovom gradu oko dvadeset godina, ali ovde ne radi". "To su ljudi koji drže do sebe", dodao je on.

Žena je uhapšena bez otpora oko 1 čas ujutru u sredu, na mestu gde prema izveštajima živi jedno od njene dece. Zatim je prebačena u Haute-Saône na ispitivanje.

Tužilaštvo je otvorilo istragu za ubistvo maloletnika mlađih od 15 godina, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Tužilaštvo je zatražilo da osumnjičena bude pritvorena.

Njen partner, koji je alarmirao vlasti, odveden je u pritvor i izjavio da "nije bio svestan ovih trudnoća i bio je potpuno šokiran", naveo je tužilac. Za sada protiv njega nisu podignute optužnice.

Autopsija je zakazana za petak kako bi se utvrdile "tačne okolnosti" smrti beba, a možda i približno datirali događaji.

Majka je istražiteljima rekla da je "rodila kod kuće", a zatim "odmah zamotala novorođenčad" i stavila ih "u zamrzivač koji se nalazi u vešernici u domu", rekao je tužilac u četvrtak uveče.

Nije mogla sa sigurnošću da precizira datume rođenja oba deteta, smeštajući ih negde između 2011. i 2018. godine.

Osumnjičena, majka devetoro dece, tvrdi da je "skrivala trudnoće od porodice i prijatelja" i "izmišljala objašnjenja kada su je pitali za povećanje telesne težine", noseći "široku odeću da to sakrije".

"Tokom ispitivanja je često plakala i govorila da joj je žao svoje dece i porodice", naveo je tužilac.

Autor: Marija Radić