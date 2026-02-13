AKTUELNO

Svet

EVROPA NA NOGAMA ZBOG EPSTAJNA: Policija upala u kuću bivšeg premijera! Iznose kutije sa dokazima, hitno mu ukinut imunitet!

Izvor: Pink.rs/CNN, Foto: Tanjug AP ||

Afera „Epstajn” dobila je svoj najšokantniji evropski nastavak – policija u Norveškoj izvršila je pretres domova bivšeg premijera te zemlje, Torbjorna Jaglanda.

Kako prenosi CNN portal istražitelji su viđeni kako iz njegove luksuzne rezidencije u Oslu iznose kutije pune dokumenata i dokaznog materijala.

Udar na sam vrh evropske diplomatije

Jagland nije bilo ko – osim što je bio premijer Norveške, on je punu deceniju, od 2009. do 2019. godine, bio na čelu Saveta Evrope, vodećeg evropskog tela za ljudska prava. Upravo je Savet Evrope, na hitan zahtev policije, povukao njegov diplomatski imunitet samo dan pre nego što su mu istražitelji zakucali na vrata.

Optužbe za tešku korupciju i mutne veze

Advokat bivšeg premijera potvrdio je da se pretresi vrše u okviru opsežne istrage o vezama istaknutih Norvežana sa pokojnim pedofilom i milijarderom Džefrijem Epstajnom.

Jagland se sada zvanično suočava sa optužbama za tešku korupciju.

Policija nije pretresla samo njegov stan, već i sve njegove privatne posede i vikendice.

Ova racija potvrđuje ono čega su se mnogi plašili – da „Epstajnovi dosijei” kriju tajne koje bi mogle da sruše ne samo pojedince, već i cele vlade i ugledne lidere širom evropskog kontinenta.

Autor: Dalibor Stankov

#CNN

#Džefri Epstin

#Epstinovi fajlovi

#Hronika

#Korupcija

#Norveška

#Savet Evrope

#Skandal

#Torbjorn Jagland

#racija

#svetske vesti

