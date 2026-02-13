AKTUELNO

HAOS U PARIZU: Napadač naoružan nožem upucan ispod Trijumfalne kapije

Izvor: Kurir.rs/San/Figaro, Foto: Tanjug AP/Christophe Ena ||

Muškarac naoružan nožem upucan je pošto je pretio i pokušao da izbode policajca u blizini Trijumfalne kapije u Parizu.

Incident se dogodio večeras na čuvenoj aveniji Šanzelize, što je dovelo do zatvaranja okolnih metro stanica, kao i postavljanja bezbednosnog kordona.

Smatra se da je napadač pokušao da ubode policajca tokom ponovnog paljenja plamena na Grobnici nepoznatog vojnika, koje se održava svake nedelje u 18 časova, objavio je „Figaro“.

Drugi policajac, prisutan na licu mesta, ispalio je metke iz svog oružja da bi savladao muškarca.

Postoje suprotstavljeni izveštaji o tome da li je muškarac preminuo.

Motivi i identitet osumnjičenog još uvek nisu poznati.

Francuski antiteroristički odsek potvrdio je incident i saopštio da je pokrenuo istragu.

Nije bilo drugih povređenih, a istraga je u toku.

Makron na Minhenskoj konferenciji: Gde neki vide pretnje, ja vidim našu čvrstinu

Autor: Marija Radić

