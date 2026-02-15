AKTUELNO

Svet

OBAMA PROGOVORIO O POSTOJANJU VANZEMALJACA! Potvrdio je mogućnost da ih ima: Stvarni su, ali ih ja nisam video (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Brynn Anderson ||

Bivši američki predsednik, Barak Obama, govorio je u podkastu Brajana Tajlera Koena o mogućnosti da vanzemaljci postoje, ali i da ih nije video.

Bivši američki predsednik Barak Obamaponovo je izazvao pažnju javnosti kada je u podkastu Brajana Tajlera Koena odgovorio na pitanje o postojanju vanzemaljaca. Obama je potvrdio mogućnost njihovog postojanja, ali uz napomenu da ih lično nije video.

- Stvarni su, ali ih ja nisam video - rekao je. Dodao je i da u poznatoj vazduhoplovnoj bazi u Nevadi, Oblast 51, nema tajnih podzemnih kompleksa.

- Nema nikakvog podzemnog kompleksa, osim ako ne postoji neka velika zavera pa su to sakrili i od predsednika Amerike - dodao je u šaljivom tonu.

Prvo pitanje u Beloj kući: "Gde su vanzemaljci?"

Na pitanje koje je bilo njegovo prvo pitanje nakon preuzimanja dužnosti predsednika, Obama se našalio: "Gde su vanzemaljci?"

Ovo nije prvi put da Obama govori o mogućnosti vanzemaljskog života. Tokom gostovanja u emisiji "Kasni, kasni šou" sa Džejmsom Kordenom 2021. godine, otkrio je da je zatražio informacije o vanzemaljcima i navodnim tajnim laboratorijima.

Dobio je negativan odgovor.

- Postoje snimci i zapisi objekata na nebu za koje ne znamo tačno šta su. Ne možemo da objasnimo kako su se kretali, njihovu putanju. Nisu pokazivali uobičajene obrasce kretanja. Stoga ljudi i dalje ozbiljno pokušavaju da istraže i otkriju o čemu se radi - rekao je Obama.

Autor: A.A.

#Barak Obama

#Vanzemaljci

POVEZANE VESTI

Košarka

PA HIT! Barak Obama skinuo kapu Pešiću i Orlovima: Jokić je zver, bio sam nervozan zbog Srbije! (VIDEO)

Svet

NIJE MU OSTAO DUŽAN: Obama ismejao Trampa

Svet

Bivši predsednik Barak Obama planira da se pridruži kampanji Kamale Haris

Svet

SMETNULI S UMA, ZABORAVILI DA SU NA SAHRANI PRIJATELJA? Evo šta su Tramp i Obama radili na komemoraciji Džimiju Karteru! (VIDEO)

Svet

TRAMP O OBAMI: On je počinio krivična dela, ali će izbeći odgovornost jer ima imunitet

Extra

Obama gajio ćerke pod staklenim zvonom po strogim pravilima: Ona se odrekla očevog prezimena zbog ovog i svi joj se dive