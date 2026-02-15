OBAMA PROGOVORIO O POSTOJANJU VANZEMALJACA! Potvrdio je mogućnost da ih ima: Stvarni su, ali ih ja nisam video (VIDEO)

Bivši američki predsednik, Barak Obama, govorio je u podkastu Brajana Tajlera Koena o mogućnosti da vanzemaljci postoje, ali i da ih nije video.

Bivši američki predsednik Barak Obamaponovo je izazvao pažnju javnosti kada je u podkastu Brajana Tajlera Koena odgovorio na pitanje o postojanju vanzemaljaca. Obama je potvrdio mogućnost njihovog postojanja, ali uz napomenu da ih lično nije video.

- Stvarni su, ali ih ja nisam video - rekao je. Dodao je i da u poznatoj vazduhoplovnoj bazi u Nevadi, Oblast 51, nema tajnih podzemnih kompleksa.

- Nema nikakvog podzemnog kompleksa, osim ako ne postoji neka velika zavera pa su to sakrili i od predsednika Amerike - dodao je u šaljivom tonu.

Barack Obama on aliens: “They’re real”



“But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames) 14. фебруар 2026.

Prvo pitanje u Beloj kući: "Gde su vanzemaljci?"

Na pitanje koje je bilo njegovo prvo pitanje nakon preuzimanja dužnosti predsednika, Obama se našalio: "Gde su vanzemaljci?"

Ovo nije prvi put da Obama govori o mogućnosti vanzemaljskog života. Tokom gostovanja u emisiji "Kasni, kasni šou" sa Džejmsom Kordenom 2021. godine, otkrio je da je zatražio informacije o vanzemaljcima i navodnim tajnim laboratorijima.

Dobio je negativan odgovor.

- Postoje snimci i zapisi objekata na nebu za koje ne znamo tačno šta su. Ne možemo da objasnimo kako su se kretali, njihovu putanju. Nisu pokazivali uobičajene obrasce kretanja. Stoga ljudi i dalje ozbiljno pokušavaju da istraže i otkriju o čemu se radi - rekao je Obama.

Autor: A.A.