HOROR U ALPIMA, STRADALI U TRENU: Lavina odnela živote dva skijaša, strahuje se da ima još mrtvih (VIDEO)

Izvor: Jutarnji.hr, Foto: Unsplash.com ||

Najmanje dva skijaša su poginula u još jednoj lavini u italijanskim Alpima u nedelju, saopštile su gorske službe spasavanja.

Spasioci su izvukli telo muškarca iz snega u dolini Aoste. Još jedan je preminuo ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prebačen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u toku.

Italijanski mediji su javili da je lavina pogodila oko 11 časova iznad sela Kurmajer, gde je grupa skijala van staze.

Neki izveštaji navode da je do šest skijaša zatrpano u snegu.

Veruje se da su žrtve francuski državljani

Gorska služba spasavanja saopštila je da se veruje da su žrtve francuski državljani.

Još jedna lavina dogodila se u nedelju u regionu Trentino na severu Italije. Spasilačke službe su saopštile da su drugi skijaši uspeli sami da izvuku skijaša koji je bio zatrpan pod snegom.

Nekoliko lavina je odnelo više života u Alpima ove sezone.

Autor: S.M.

