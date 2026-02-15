HOROR U ALPIMA, STRADALI U TRENU: Lavina odnela živote dva skijaša, strahuje se da ima još mrtvih (VIDEO)

Najmanje dva skijaša su poginula u još jednoj lavini u italijanskim Alpima u nedelju, saopštile su gorske službe spasavanja.

Spasioci su izvukli telo muškarca iz snega u dolini Aoste. Još jedan je preminuo ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prebačen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u toku.

Italijanski mediji su javili da je lavina pogodila oko 11 časova iznad sela Kurmajer, gde je grupa skijala van staze.

“Ho visto la #valanga arrivarmi addosso ma era impossibile scappare”. Il racconto di Alfonso che a #Gressoney, in Valle d’Aosta, è rimasto sotto la neve per ore fino al miracoloso #salvataggio.#Tg1 Loredana Pianta pic.twitter.com/C04MdFHwbu — Tg1 (@Tg1Rai) 14. фебруар 2026.

Neki izveštaji navode da je do šest skijaša zatrpano u snegu.

Veruje se da su žrtve francuski državljani

Još jedna lavina dogodila se u nedelju u regionu Trentino na severu Italije. Spasilačke službe su saopštile da su drugi skijaši uspeli sami da izvuku skijaša koji je bio zatrpan pod snegom.

Nekoliko lavina je odnelo više života u Alpima ove sezone.

Autor: S.M.