HOROR U ALPIMA, STRADALI U TRENU: Lavina odnela živote dva skijaša, strahuje se da ima još mrtvih (VIDEO)

Najmanje dva skijaša su poginula u još jednoj lavini u italijanskim Alpima u nedelju, saopštile su gorske službe spasavanja.
Spasioci su izvukli telo muškarca iz snega u dolini Aoste. Još jedan je preminuo ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prebačen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.
Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u toku.
Italijanski mediji su javili da je lavina pogodila oko 11 časova iznad sela Kurmajer, gde je grupa skijala van staze.
“Ho visto la #valanga arrivarmi addosso ma era impossibile scappare”. Il racconto di Alfonso che a #Gressoney, in Valle d’Aosta, è rimasto sotto la neve per ore fino al miracoloso #salvataggio.#Tg1 Loredana Pianta pic.twitter.com/C04MdFHwbu— Tg1 (@Tg1Rai) 14. фебруар 2026.
Neki izveštaji navode da je do šest skijaša zatrpano u snegu.
Veruje se da su žrtve francuski državljani
Gorska služba spasavanja saopštila je da se veruje da su žrtve francuski državljani.
Još jedna lavina dogodila se u nedelju u regionu Trentino na severu Italije. Spasilačke službe su saopštile da su drugi skijaši uspeli sami da izvuku skijaša koji je bio zatrpan pod snegom.
Nekoliko lavina je odnelo više života u Alpima ove sezone.
Autor: S.M.