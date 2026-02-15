Evropska unija odbila sve predloge prevoznika Zapadnog Blkana: U planu su nove blokade

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je večeras da je Evropska unija odbila sve predloge prevoznika sa Zapadnog Balkana, kojima bi se rešio problem njihovog boravka u Šengen zoni i istakao da su prevoznici doneli odluku o ponovnoj blokadi teretnih prelaza, ali da za sada nije poznat tačan datum novih blokada.

"Poslednji sastanak s njima bio je katastrofalan. Nisu prihvatili ništa što smo predložili, samo su rekli - uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može", rekao je Mandić za Tanjug.

Na pitanje da li prevoznici razmišljaju o ponovnoj blokadi teretnih prelaza ukoliko uskoro ne postignu dogovor sa Evropskom unijom, Mandić kaže da je odluka već doneta, ali se čeka usaglašavanje sa prevoznicima iz drugih zemalja Zapadnog Balkana.

"Doneli smo odluku da idemo ponovo na blokade, samo što za sve treba vremena, pošto moramo da usaglasimo proceduru sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Kada usaglasimo termin, onda ćemo odrediti tačan datum. Moramo da se sastanemoi dogovorimo se oko svih detalja, tako da ne znam kada će početi blokade", naglasio je Mandić.

Kompromisi koje su na poslednjem sastanku Evropskoj komisiji uputile vlasti iz regiona Zapadnog Balkana i prevoznici, odbijeni su uz komentare "da su nemogući, suviše kreativni i suprotni sa zakonom Šengena", dok je predloženo da vozači prijave boravak u nekoj od bližih članica EU što je za prevoznike bilo neprihvatljivo, prenele su crnogorske Vijesti.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je nedavno da će država nastaviti da traži poseban status za profesionalne vozače kamiona u Šengen zoni i dodala da su zahtevi države opravdani i razumni.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su, u periodu od 26. do 30. januara, prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Prevoznici Zapadnog Balkana obustavili su blokade teretnih prelaza nakon što je Evropska komisija počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona, koje bi im omogućile duži boravak u zemljama EU i nesmetano obavljanje posla.

Novi sistem ulaska i izlaska striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im preti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

Prevoznici su ranije upozorili da primena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i opstanak prevozničkih firmi u zemljama Zapadnog Balkana.

U predloženoj strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija predstavljena 29. janaura u Briselu, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namere trajnog nastanjivanja.

Autor: S.M.