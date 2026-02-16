JOŠ JEDNA NESREĆA U ŠVAJCARSKOJ: Voz iskočio iz šina - Sumnja se da ima više povređenih

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povređeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju. U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izveštaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS.

Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks.

Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće.

Železnički saobraćaj na toj deonici je prekinut „najmanje do 16 časova“, a očekuju se kašnjenja i otkazivanja vozova.

