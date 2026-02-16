AKTUELNO

Svet

JOŠ JEDNA NESREĆA U ŠVAJCARSKOJ: Voz iskočio iz šina - Sumnja se da ima više povređenih

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povređeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju. U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izveštaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS.

Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks.

Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće.

Železnički saobraćaj na toj deonici je prekinut „najmanje do 16 časova“, a očekuju se kašnjenja i otkazivanja vozova.

Autor: S.M.

#Lavina

#Nesreća

#Povređeni

#Švajcarska

#šine

POVEZANE VESTI

Svet

CRNI NIZ U ŠPANIJI SE NASTAVLJA: Još jedan voz iskočio iz šina kod Barselone, ima MRTVIH i povređenih!

Svet

VELIKA TRAGEDIJA U NEMAČKOJ: Putnički voz ispao iz šina - Ima mnogo MRTVIH

Svet

Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno: Voz iskočio iz šina blizu Barselone, detalji nove tragedije u Španiji (FOTO)

Svet

VOZ SA VIŠE OD 100 PUTNIKA ISKOČIO IZ ŠINA Udario u stenu, tragedija izbegnuta za dlaku: Teška želenička nesreća u Nemačkoj

Svet

HAOS U ŠVEDSKOJ: Tramvaj iskočio iz šina i udario u piceriju, povređeno sedam osoba

Hronika

Teretni voz iskočio iz šina kod Velike Plane, saobraćaj u prekidu (FOTO)