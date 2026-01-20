CRNI NIZ U ŠPANIJI SE NASTAVLJA: Još jedan voz iskočio iz šina kod Barselone, ima MRTVIH i povređenih!

Samo dva dana nakon stravične železničke nesreće u kojoj su stradale 42 osobe, Španiju je pogodila nova tragedija na prugama. U blizini Barselone voz je iskočio iz šina nakon što se potporni zid srušio direktno na prugu!

Prema poslednjim informacijama hitnih službi, u ovoj nesreći je jedna osoba poginula, dok je najmanje 14 povređeno. Među povređenima su tri osobe u kritičnom stanju.

Kiša pokrenula klizište?

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je do nesreće došlo zbog erozije zemljišta. Obilne padavine koje danima pustoše ovaj deo Španije izazvale su urušavanje zaštitne ograde i potpornog zida koji je pao na šine. Voz koji je tuda prolazio nije mogao da izbegne udarac i od siline kontakta je izleteo sa koloseka.

Haos na španskim prugama

Ova nesreća dolazi u najgorem trenutku, dok je zemlja još uvek u žalosti zbog katastrofe u Andaluziji. Španske vlasti su pod ogromnim pritiskom javnosti zbog pitanja bezbednosti i održavanja železničke infrastrukture, naročito u uslovima ekstremnih vremenskih nepogoda.

CRNA STATISTIKA:

Bilans: 1 poginulo, 14 povređenih (3 teško).

Lokacija: Blizina Barselone, prigradska linija.

Uzrok: Urušavanje zida usled nevremena.

Prethodno: Pre samo 48 sati poginule 42 osobe u Andaluziji.

Autor: Dalibor Stankov