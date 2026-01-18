CRNI BILANS TRAGEDIJE U ŠPANIJI: Broj mrtvih porastao na SEDAM, više od 100 povređenih! Isplivali detalji jezivog sudara vozova

Broj žrtava stravične železničke nesreće u Španiji porastao je na sedam, dok je najmanje 100 osoba povređeno, od kojih se 25 nalazi u kritičnom stanju. Spasilačke ekipe su tokom večeri izvukle još tela iz smrskanih vagona u blizini grada Adamus u Andaluziji.

Do nesreće je došlo oko 19:45 časova, a prema novim informacijama policije i lokalnih zvaničnika, scena na licu mesta je potresna.

Detalji udesa: Bočni udar bio koban

Iako su prve informacije ukazivale na direktan sudar, gradonačelnik Adamusa, Rafael Moreno, koji je među prvima stigao na mesto tragedije, izneo je nove detalje za medije:

"Verujem da sudar dva voza nije bio čeoni, već bočni udar. Na sreću, nisam video potpuno smrskane vagone kakvi bivaju pri direktnim sudarima, ali je silina iskliznuća bila dovoljna da izazove ovoliki broj žrtava", izjavio je Moreno za El Pais.

🚨 WATCH: 🇪🇸 SPAIN



Two high-speed trains derailed in Adamuz, Andalusia.



An Iryo train and a separate AVE service were affected. Emergency crews responding; multiple casualties reported. https://t.co/2NrtjhOzqt pic.twitter.com/Fpj43NR485 — Info Room (@InfoR00M) 18. јануар 2026.

Kako je došlo do iskliznuća?

Voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid izleteo je iz šina i upao na susedni kolosek. U tom trenutku tuda je prolazio voz iz Madrida za Uelvu, koji je nakon kontakta takođe iskliznuo sa pruge. Uzrok iskliznuća prvog voza i dalje je misterija, a istraga je u toku.

Saobraćajni kolaps na jugu zemlje

Železnički saobraćaj u ovom delu Španije je u potpunom prekidu:

- Brzi vozovi (AVE): Linija Madrid–Andaluzija je potpuno obustavljena.

- Putnici u tranzitu: Svi vozovi koji su bili na putu u trenutku nesreće preusmereni su nazad na polazne stanice.

- Hospitalizacija: Najteže povređeni (njih 25) prebačeni su u regionalne bolnice u Kordobi i Sevilji.

Autor: Dalibor Stankov