Tragedija sve veća: Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 161

Broj žrtava u požaru koji je krajem prošlog meseca zahvatio sedam solitera u Hongkongu porastao je na 161, saopštila je danas lokalna policija, dodajući da je moguće da će se broj žrtava i dalje povećavati.

"Daljim forenzičkim testovima pronađena je DNK još jedne osobe.To znači da je broj žrtava porastao na 161", rekao je komesar policije u Hongkongu.

On je naveo da se i dalje sprovode DNK testovi i da ne isključuje mogućnost da se pronađu i drugi preminuli i da broj žrtava bude i veći, prenosi list "Saut Čajna Morning Post".

Najgori požar u Hongkongu u poslednjih 17 godina zahvatio je visoke zgrade stambenog kompleksa Vang Fuk Kort 26. novembra.

Požar je počeo i proširio se od bambusovih skela podignutih oko zgrada kao deo plana renoviranja Vang Fuk Korta, navodi kineski list.

Autor: Marija Radić