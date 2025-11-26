Broj žrtava u poplavama na Tajlandu porastao na 33: Vojni brodovi i helikopteri pružaju pomoć

Broj žrtava u poplavama koje su pogodile jug Tajlanda porastao je na 33, izjavio je portparol vlade Siripong Angkasakulkiat.

Delovi Tajlanda suočavaju se sa rekordnim poplavama, dok su vlasti rasporedile vojne brodove i helikoptere radi pružanja pomoći, prenosi BBC.

Poplave su tokom prošle nedelje pogodile deset južnih provincija, a grad Hat Jai zabeležio je najveće padavine u poslednjih 300 godina - 335 milimetara kiše palo je u jednom danu.

Fotografije prikazuju potopljena vozila i kuće, dok stanovnici čekaju spasilačke ekipe na krovovima.

Više od dva miliona ljudi na Tajlandu pogođeno je poplavama, ali je samo 13.000 zbrinuto u skloništima.

Većina je odsečena i bez mogućnosti da primi pomoć.

Medicinski timovi se pripremaju da nosač aviona po potrebi pretvore u "ploveću bolnicu".

Za evakuaciju su raspoređeni i čamci i vodeni skuteri, naveo je guverner provincije Songkla, gde se nalazi Hat Jai.

Vlada je juče proglasila Songklu zonom katastrofe.

Mnogi ljudi i dalje su zarobljeni.

Spasilački centar Mačima saopštio je da je preplavljen hiljadama poziva za evakuaciju, a stanovnici upućuju hitne apele i na Fejsbuku, navodeći da voda dopire do drugog sprata kuća i da su deca, stariji, bolesni i invalidi u opasnosti.

U Maleziji je više od 19.000 ljudi evakuisano, a u severnim pograničnim regionima otvoreno je 126 centara za evakuaciju.

U državama Kelantan i Perlis spasilačke ekipe kretale su se kroz vodu do kolena kako bi izvukle stanovnike iz područja kojima ne može da se priđe zbog poplavljenih puteva.

