RASTE BROJ ŽRTAVA: Preminule još dve osobe od posledica požara u Domu penzionera u Tuzli

Još dve osobe iz Doma penzionera u Tuzli su preminule čime je broj žrtava porastao na 15.

Dve osobe su preminule na UKC Tuzla, a trenutno je hospitalizovano pet pacijenata.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su dva pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za interne bolesti je jedan pacijent i dva na Klinici za plućne bolesti.

Za 11 žrtava je provedena obdukcija i utvrđeno je da su svi nastradali usled gušenja, a da je telo jedne osobe bila zahvatila i vatra.

