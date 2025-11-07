POZNAT UZROK SMRTI: Objavljeni rezultati obdukcije još dve žrtve požara u Domu penzionera Tuzla

Obavljena je obdukcija tela još dve žrtve požara u Domu penzionera u Tuzli.

Reč je o dve ženske osobe koje su preminule naknadno u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

"Tužilaštvu TK su saopšteni rezultati obdukcije tela dve ženske osobe, žrtve požara u Domu penzionera Tuzla, koje su juče preminule u UKC Tuzla, čiji su inicijali M.A. rođena 1936. godine i T.S. rođena 1941. godine. Uzroci smrti kod obe žene su udisanje ugljen-monoksida što je izazvalo respiratorne opekotine te su i preminule od posledica tih povreda", naveo je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Podsećamo, broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13.

Sinoć u 23:01 preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Autor: Iva Besarabić