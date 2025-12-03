Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 159: Čak 31 osoba se vodi kao nestala

Broj žrtava u požaru koji je prošle nedelje zahvatio sedam solitera u Hong Kongu porastao je na 159, saopštila je danas lokalna policija dodajući da se još 31 osoba vodi kao nestala.

Ukupno 140 njih je identifikovano - od toga 91 žena i 49 muškaraca, navodi se u saopštenju policije koje prenosi Rojters.

Najmlađi je imao samo jednu, a najstariji 97 godina, dodaje se.

Sedam od osam stambenih solitera u kompleksu Vang Fuk Kort u Hongkongu planulo je prošle srede tokom obimnih građevinskih radova, a istraga je utvrdila da zaštitna mreža postavljena oko zgrada nije ispunjavala standarde otpornosti na plamen.

Zbog sumnje na ubistvo iz nehata uhapšeno je najmanje 13 osoba, među njima i direktori građevinske kompanije.

Reč je, navodi BBC, o najsmrtonosnijem požaru u gradu, u više od 70 godina, a broj žrtava bi mogao da raste kako ekipe i dalje pronalaze tela.

Šef izvršne vlasti Hongkonga Džon Li izjavio je da će rad komisije, koju će predvoditi sudija, biti usmeren na "sveobuhvatne reforme", uz poruku da je cilj da se "spreče slične tragedije u budućnosti".

Vlasti Honkonga najavile su i obezbeđivanje oko 1.800 stambenih jedinica za raseljene stanovnike, kao i jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 hongkonških dolara po domaćinstvu (oko hiljadu evra).

Preliminarna istraga otkrila je lako zapaljivi stiropor koji je prekrivao prozore liftova, što je ubrzalo širenje požara.

Autor: Marija Radić