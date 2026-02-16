AKTUELNO

Eksplozija u Pakistanu: Najmanje dve osobe poginule, 12 povređeno

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Leo Correa ||

Najmanje dve osobe su poginule, uključujući jedno dete, a 12 ljudi je povređeno u eksploziji koja se dogodila danas u severozapadnoj pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva, saopštile su lokalne vlasti.

Eksplozija se dogodila ispred glavne kapije policijske stanice Mirjan u okrugu Banu oko 10 časova po lokalnom vremenu, rekao je lokalni policijski zvaničnik agenciji Sinhua.

Snage bezbednosti i spasilačke ekipe su prevezle povređene u obližnje bolnice, a nekoliko njih je u kritičnom stanju, rekao je portparol službe spasavanja.

Policija je saopštila da istražuje uzrok eksplozije, navodi agencija.

