Najmanje 59 osoba poginulo u ciklonu Gezani na Madagaskaru: Posledice prirodne katastrofe osetilo skoro pola miliona ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Najmanje 59 osoba poginulo je u ciklonu Gezani na Madagaskaru prošle sedmice, a 15 se vode kao nestale, saopštila je danas Kancelarija za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da su u ciklonu povređene 804 osobe, preneo je Rojters.

Ističe se da je zbog ciklona raseljeno 16.428 ljudi, dok je posledice prirodne katastrofe osetilo 423.986 ljudi.

Ciklon Gezani je pogodio Madagaskar samo 10 dana nakon što je tropski ciklon Fitija usmrtio 14 ljudi i raselio više od 31.000, prema podacima humanitarne kancelarije Ujedinjenih nacija.

Gezani je imao brzinu od 185 kilometara na sat, sa udarima do gotovo 270 kilometara na sat.

Očekuje se da će ciklon Gezani ponovo danas pogoditi jugozapad Madagaskara i da će imati brzinu od oko 65 kilometara na sat, ali bez jakih padavina, saopštila je meteorološka služba.

