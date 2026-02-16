TURČIN IZMASAKRIRAO OCA! Zaključao ga u sobu, uzeo nož, pa krenuo u HOROR PIR: Baka i doktorka ga molili da se zaustavi, ON PONAVLJAO SAMO JEDNU REČENICU

Stravičan zločin potresao je mesto Čağırkan u okrugu Kaman, u provinciji Kırşehir, gde je muškarac osumnjičen da je sa 12 uboda nožem usmrtio svog 67-godišnjeg oca. Prema navodima lokalnih medija, osumnjičeni je nakon napada zaključao vrata i navodno odbijao da ih otvori sve dok nije bio siguran da je otac preminuo.



Incident se dogodio oko 12 časova. Prema prvim informacijama, između Alija G. i njegovog oca Bajara G. došlo je do svađe iz za sada nepoznatog razloga. Tokom sukoba, sin je zaključao vrata sobe i ocu zadao više uboda nožem, nanevši mu teške povrede opasne po život.

„Otvoriću kada budem siguran da je mrtav“:

Prema svedočenjima, u kući su se u tom trenutku nalazili negovateljica i baka, koji su odmah obavestili nadležne službe. Na lice mesta upućene su ekipe hitne pomoći i pripadnici turske žandarmerije.

Osumnjičeni je, prema tvrdnjama medija, odbijao da otvori vrata i navodno rekao da će ih otvoriti tek kada bude siguran da je njegov otac mrtav. Pripadnici bezbednosnih službi potom su nasilno ušli u prostoriju i teško povređenog muškarca prevezli u bolnicu u Kırşehiru.

Uprkos naporima lekara, 67-godišnji Bajer G. preminuo je od zadobijenih povreda. Osumnjičeni je uhapšen i priveden u nadležnu stanicu žandarmerije, a istraga o okolnostima zločina je u toku.

Autor: D.Bošković