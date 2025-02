HOROR U NJUJORKU! Smatrao ga unukom, a on ga ubio, raskomadao i pustio NIZ REKU U KOVČEGU! Jecaje žrtve čuo i njegov prijatelj

Njujorška policija istražuje stravičan slučaj ubistva 65-godišnjeg Edvina Ečevarije, čije je raskomadano telo pronađeno u kovčegu kako pluta u Ist Riveru. Osumnjičeni za zločin je 23-godišnji Kristijan Milet, Ečevarijin cimer, koji je navodno ubio žrtvu nakon svađe, a pozivaoc na Ečevarijinom telefonu svedočio je užasnom događaju.

Prema izveštajima policije, telo Edvina Ečevarije pronađeno je 5. februara u blizini Gaverners Ajlenda. Raskomadani torzo bio je spakovan u kovčeg, što je odmah ukazivalo na nasilnu smrt. Istražitelji su ubrzo identifikovali žrtvu, a tragovi su ih doveli do Kristijana Mileta, koji je živeo sa Ečevarijom u stanu u zgradi Baruk Hausis, u sklopu NYCHA (New York City Housing Authority).

Milet je uhapšen i optužen za ubistvo drugog stepena. Izvori navode da je priznao zločin, opisujući svađu oko hrane koja je eskalirala do brutalnog napada. Navodno je koristio improvizovani šiljak za led kojim je više puta ubo Ečevariju, a zatim ga je raskomadao u kadi.

