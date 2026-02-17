MUŽ DOVODIO MUŠKARCE U NJIHOV DOM DA JE ZLOSTAVLJAJU DOK JE BEZ SVESTI: Žizel Peliko objavila memoare o slučaju masovnog silovanja

Žizel Peliko (73), Francuskinja, koja je preživela mnogobrojna silovanja dok je bila bez svesti, objavila je memoare u kojima opisuje pretrpljenu traumu i razloge zbog kojih je odlučila da javno istupi.

Knjiga "Himna životu", objavljena u utorak, prati slučaj iz 2024. godine koji je Peliko učinio globalnim simbolom borbe protiv seksualnog nasilja i podstakao Francusku na reformu zakona o silovanju, preneo je Rojters.

Objašnjavajući zašto se odrekla prava na anonimnost, Peliko je navela da je želela da javnost vidi lica optuženih i da se zapita kako mogu da se prepoznaju silovatelji među komšijama i kolegama.

U memoarima je opisala trenutak kada joj je policija pokazala fotografije na kojima je bez svesti u krevetu sa nepoznatim muškarcima i saopštila da su 53 muškarca dolazila u njen dom da je siluju.

Pored njenog bivšeg supruga Dominika Pelikoa, još 50 muškaraca osuđeno je za silovanje.

Peliko piše da planira da poseti bivšeg supruga u zatvoru kako bi dobila odgovore na pitanja o zlostavljanju i razmerama zločina.

Kako je rekla, snagu je dobijala iz hiljada pisama podrške žena iz celog sveta i prisustva građana ispred sudnice dok je trajalo suđenje.

U knjizi takođe opisuje kako je ponovo pronašla ljubav sa muškarcem koga je upoznala preko prijatelja, navodeći da je "vera u ljude postala njena snaga i osveta".

Autor: Marija Radić