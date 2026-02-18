Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana: Očekuje se da tokom dana predstavi novi kabinet

Japanski parlament ponovo je danas izabrao Sanae Takaiči za premijerku Japana, nakon ubedljive pobede njene Liberalno-demokratske partije na vanrednim parlamentarnim izborima 8. februara.

Pre početka sednice japanskog parlamenta, kabinet Sanae Takaiči podneo je kolektivnu ostavku u skladu sa Ustavom, nakon čega je ona potvrđena za premijerku na sednici Predstavničkog doma, donjeg doma parlamenta.

Kako navodi japanska novinska agencija Kjodo, očekuje se da Takaiči tokom dana predstavi novi kabinet.

Svi ministri iz njene prve vlade, formirane nakon što je u oktobru preuzela vođstvo Liberalno-demokratske partije (LDP), trebalo bi da zadrže funkcije, uključujući ministra spoljnih poslova, ministarku finansija i ministra odbrane.

Takaiči bi večeras, prema navodima medija, trebalo da održi konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti, kako je najavljeno, "odgovornu, ali odlučnu" fiskalnu politiku, uključujući plan o dvogodišnjoj suspenziji poreza na potrošnju za prehrambene proizvode, što je LDP obećao tokom predizborne kampanje.

Za predsednika Predstavničkog doma izabran je veteran LDP-a i bivši ministar pravde Eisuke Mori, dok je za potpredsednika imenovan Keiči Iši iz glavne opozicione Centrističke reformističke alijanse (CRA).

LDP je na izborima osvojio rekordnih 316 od ukupno 465 poslaničkih mesta u donjem domu, u odnosu na 198 koliko je imao pre izbora, čime je prvi put od Drugog svetskog rata jedna stranka stekla dvotrećinsku većinu u tom domu, pojašnjava Kjodo.

Takaiči je raspisala vanredne izbore raspuštanjem Predstavničkog doma 23. januara, na početku redovnog zasedanja, nastojeći da iskoristi visoku podršku vladi i ojača poziciju vladajućeg bloka, koji uz LDP čini i Partija japanskih inovacija (JIP), poznata kao Nipon Išin.

Izborni rezultat predstavlja snažan podsticaj za Takaiči i njen program, koji uključuje ekspanzivne fiskalne mere i spremnost da radi na izmeni pacifističkog Ustava, što je dugogodišnji cilj LDP-a, navodi Kjodo.

Za ustavne izmene, međutim, potrebna je dvotrećinska podrška u oba doma parlamenta, kao i potvrda na referendumu.

