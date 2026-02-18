Tramp čestitao Ramazan: Pravo na slobodu veroispovesti je obeležje američke nacije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp čestitao je nastupajući mesec Ramazan muslimanima, ističući da je Bogom dano pravo na slobodu veroispovesti obeležje američke nacije i stub njenog prosperiteta i snage.

''Iz tog razloga, svakog dana, moja administracija obezbeđuje da svi građani mogu da upražnjavaju svoju veru, da slede svoju savest i da se mole slobodno - jer sloboda veroispovesti znači slobodu upražnjavanja svoje vere s ponosom i bez straha od progona", navodi se u čestitki objavljenoj na sajtu Bele kuće.

Tramp u predsedničkoj poruci, u kojoj upućuje pozdrave i najlepše želje svima koji slave sveti muslimanski mesec, ukazuje da je svaki Ramazan vreme duhovnog preporoda, meditacije i promišljanja, kao i zahvalnosti Bogu za nebrojene blagoslove.

"Ovo sveto vreme za mnoge Amerikance znači molitvu i post, jača veze u porodici i zajednici, i potvrđuje naše zajedničke vrednosti saosećanja, dobročinstva, milosrđa i poniznosti", ističe se u čestitki.

Tramp je u čestitki poručio da se, u ovo vreme milosti i dobre volje, moli za sreću i ispunjenje kod kuće, jedinstvo i mir širom sveta, kao i za blagoslove u godini pred nama.

Ramazan ove godine počinje sutra, 19. februara, kada nastupa prvi dan posta, a trajaće 29 dana.

Autor: Marija Radić