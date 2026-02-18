NIJE SLUČAJNO ŠTO JE VUČIĆ BIO KOD MODIJA! Vest iz Indije zatresla celu planetu: Stigla potvrda istorijskog poteza Srbije

Vest koja je danas odjeknula svetskom tehnološkom i političkom scenom, o tome da Indija gradi jedan od najvećih centara za veštačku inteligenciju u Aziji, dodatno je potvrdila stratešku viziju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dok globalni tehnološki giganti i države ubrzano ulaze u novu fazu trke za dominaciju u veštačkoj inteligenciji, Indija je najavila investiciju vrednu više od dve milijarde dolara u izgradnju ogromnog AI centra, koji će koristiti desetine hiljada najsavremenijih grafičkih procesora i služiti kao jedan od ključnih tehnoloških čvorova u regionu, što je još jedna potvrda važnosti Vučićevih napora da sa tom azijskom supersilom Srbija izgradi dugoročno snažno partnerstvo u oblasti inovacija, digitalne transformacije i novih tehnologija.

U okviru ovog projekta biće instalirano više od 20.700

najsavremenijih Nvidia Blackwell Ultra grafičkih procesora, čime će biti formiran jedan od najvećih AI superklastera u Aziji. Nvidia će, kao deo dogovora vrednog milijardu dolara, uspostaviti i veliki DGX Cloud klaster unutar Yottine infrastrukture, dok je više od 10.000 čipova već opredeljeno za nacionalnu inicijativu IndiaAI, namenjenu razvoju osnovnih AI modela, podršci istraživačkim institucijama, startapima i javnim digitalnim platformama.

Indija kao novi globalni AI centar

Ova investicija dolazi u trenutku kada Indija odlučno jača svoju poziciju u globalnoj trci za veštačku inteligenciju i potvrđuje status jednog od najvažnijih tržišta za podatkovne centre u Aziji. Samo nekoliko dana ranije, Adani grupa je najavila planove da do 2035. godine uloži čak 100 milijardi dolara u izgradnju podatkovne infrastrukture, dok su Google, Microsoft i Amazon već preuzeli obavezu da do 2030. godine investiraju ukupno 68 milijardi dolara u AI i klaud tehnologije u Indiji.

Upravo u takvom trenutku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi je u Indiji, gde je u Nju Delhiju imao, kako je sam ocenio, izuzetno prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem. Tom prilikom, Indija je i zvanično potvrdila svoje učešće na Ekspo izložbi 2027. godine u Beogradu, što je Vučić označio kao veliku i važnu vest za Srbiju.

Predsednik Srbije je naveo i da su tokom razgovora sa indijskim premijerom definisane ključne oblasti buduće saradnje dve zemlje, među kojima su, na prvom mestu, inovativne tehnologije, veštačka inteligencija i IT sektor. Kao dodatne oblasti saradnje izdvojeni su i odbrambena industrija, poljoprivreda, kao i industrija povezana sa proizvodnjom veštačkih đubriva.

Poruke iz Nju Delhija: potvrda političkog i tehnološkog partnerstva

Da se susret u Nju Delhiju ne svodi samo na protokolarni nivo, potvrđeno je i sa indijske strane. Na zvaničnom sajtu Vlade Indije objavljena je vest o sastanku premijera Narendre Modija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, uz zahvalnost Vučiću na učešću na Samitu o uticaju veštačke inteligencije.

Dodatnu simboliku ovom susretu dao je i lični gest indijskog premijera, koji je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks, gde ga prati više od 106 miliona ljudi, podelio autorski tekst predsednika Srbije objavljen u uglednom indijskom magazinu „Indijan ekspres“. U poruci je Modi pohvalio Vučićev tekst, ističući da on govori ne samo o veštačkoj inteligenciji, već i o snažnim vezama između Srbije i Indije, kao i o napretku Indije u toj oblasti.

Srbija u novoj eri tehnologije

U svom autorskom tekstu, Vučić je naglasio da je za Srbiju od izuzetnog značaja da bude deo nove ere – ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima vidi šansu za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije zemlje.

Sve ove poruke i događaji, posmatrani zajedno sa današnjom najavom o izgradnji jednog od najvećih AI centara u Aziji, jasno ukazuju da strateško okretanje Srbije ka Indiji nije simbolično, već deo šire vizije povezivanja sa globalnim tehnološkim centrima moći. U tom kontekstu, odnosi Beograda i Nju Delhija dobijaju novu dimenziju – onu u kojoj se politička saradnja sve više oslanja na zajednički interes u oblasti veštačke inteligencije, inovacija i budućih tehnologija.

Autor: D.Bošković