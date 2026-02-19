TRAGEDIJA NA SKIJANJU: Otac poginuo pred očima sina u stravičnoj lavini, spasioci ga tražili sat vremena!

U austrijskom Tirolu odigrala se prava drama kada je ogromna lavina zatrpala trojicu državljana Holandije.

U nesreći je život izgubio 71-godišnji muškarac, dok su njegov sin i još jedan mlađi muškarac povređeni.

Nesreća se dogodila u sredu u blizini mesta Fis, kada su skijaši odlučili da skijaju van obeleženih staza. Tom prilikom pokrenuli su snežni nanos širine čak 50 metara koji ih je momentalno odneo i zatrpao.

Sin sam uspeo da se iskopa i spasi prijatelja

U trenucima čistog adrenalina i borbe za život, 41-godišnji sin poginulog Holanđanina uspeo je da se oslobodi iz snega. On je odmah obavestio nadležne službe, a potom krenuo u grčevitu potragu za ostalima. Uspeo je da locira 34-godišnjeg prijatelja i rukama ga iskopao iz snežnog nanosa.

Kobna potraga za ocem



Nažalost, sudbina njegovog oca bila je tragična. Hitne službe su uz pomoć obučenih pasa tragača uspele da lociraju 71-godišnjeg muškarca tek sat vremena nakon nesreće. Iako su lekari hitne pomoći uložili nadljudske napore i pokušali reanimaciju čim su ga izvukli, mogli su samo da konstatuju smrt.

Povređeni skijaši su hitno helikopterom prebačeni u obližnje medicinske ustanove, a policija ponovo upozorava na ogromnu opasnost od skijanja van uređenih staza u ovom periodu godine.

Autor: Dalibor Stankov