DRAMA NA AERODROMU: Avion se ZAPALIO pred poletanje - Usledila hitna evakuacija 180 putnika (VIDEO)

Prava drama odigrala se sinoć u Sao Paulu kada se na jednom od najvažnijih međunarodnih aerodroma u Brazilu zapalio Airbus A320.

U trenutku izbijanja požara u avionu se nalazilo 180 ljudi. Svi putnici i članovi posade su evakuisani, a samo pukom srećom niko nije povređen.

Incident se dogodio dok se Airbus A320 pripremao za let i još je stajao na gejtu. Prema prvim saznanjima, avion čileanske aviokompanije LATAM Airlines zapalio se zbog požara na kolima za prtljag koja su bila parkirana u blizini teretnog dela aviona. Prema izjavama očevidaca, vatra je izbila ispod jednog od krila. Zašto su kola za prtljag planula, za sada nije poznato.

🇧🇷 An Airbus A320 operated by LATAM Airlines caught fire in Brazil while carrying 180 passengers.



The aircraft had begun taxiing for takeoff when the cabin abruptly filled with smoke, and passengers noticed flames beneath the wing. Evacuation was carried out directly onto the… pic.twitter.com/XlkOPPDvy2 — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) 06. децембар 2025.

Avion je morao da bude evakuisan

Požar se brzo širio, a gust dim počeo je da prodire u putničku kabinu. Posada je bila prisebna i brzo reagovala aktivirajući protokole za vanredne situacije i započela evakuaciju aviona.

Uz pomoć tobogana na naduvavanje za hitne slučajeve, svi putnici napustili su avion i sklonili se na sigurno.

Aerodromska vatrogasna služba ugasila je požar i osigurala da ni avion ni okolina ne budu dalje oštećeni. Let je potom otkazan, a avion je odvučen na dalju istragu.

Brazilske vlasti - među njima Nacionalna agencija za civilno vazduhoplovstvo ANAC - pokrenule su opsežnu istragu uzroka požara na kolima za prtljag, kao i njegovog uticaja na rad aerodroma.

Autor: Iva Besarabić