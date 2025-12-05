AKTUELNO

Drama na pisti aerodroma: Zapalio se avion pun putnika, svi panično vrištali (VIDEO)

Na aerodromu u Brazilu došlo je do velikog incidenta, kada se navodno avion zapalio na pisti.

Prema pisanju medija, Airbus A320 kojim upravlja LATAM, tek što je sleteo kada se kabina odjednom ispunila dimom, a putnici su kroz prozore videli plamen ispod krila.

Odmah je počela hitna evakuacija svih 180 ljudi. Putnici su se spuštali niz naduvane rampe i trčali preko piste u panici. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se avion u plamenu, dok ljudi vrište i beže od letelice u plamenu.

Hitne službe su brzo reagovale i na sreću, nije bilo povređenih, ali je situacija bila izuzetno opasna - požar u potpuno natovarenom avionu obično se završava tragedijom, a samo brza reakcija posade sprečila je katastrofu.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće i šta je izazvalo požar, a istraga je u toku.

