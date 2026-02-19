JEZIVA TAJNA EPSTAJNOVOG RANČA: Tela dve devojke zakopana u brdima? Umrle tokom brutalnih fetiš odnosa, pokrenuta hitna istraga! (FOTO)

Američka savezna država Novi Meksiko pokrenula je zvaničnu istragu povodom šokantnih navoda da su na čuvenom Epstajnovom ranču "Zoro" zakopana tela dve devojke, strane državljanke. Prema dokumentima koji su isplivali, Džefri Epstajn je lično naredio da se njihovi ostaci sakriju u brdima oko imanja.

Ministarstvo pravde Novog Meksika potvrdilo je u sredu da aktivno istražuje ove tvrdnje, koje su se pojavile u novoj seriji dokumenata Ministarstva pravde SAD.

Mejl koji otkriva horor: "Umrle su gušenjem"

Ključni dokaz je cenzurisani mejl iz 2019. godine, poslat radio-voditelju Ediju Aragonu samo nekoliko meseci nakon Epstajnove smrti. Pošiljalac, koji tvrdi da je bivši radnik na ranču, tražio je isplatu u bitkoinima u zamenu za video snimke seksualnog zlostavljanja maloletnica, ali je otkrio i jezivu sudbinu dve devojke.

"U mejlu se tvrdi da su dve devojke, strankinje, zakopane po Epstajnovom naređenju negde u brdima oko ranča Zoro. Obe su navodno umrle gušenjem tokom grubog, fetiš seksualnog odnosa," prenose izvori bliski istrazi.

Politički potres i uloga FBI

Istraga o zločinima na ranču, koji se nalazi 48 kilometara južno od Santa Fea, postala je i veliki politički izazov za aktuelnog predsednika Donalda Trampa, jer demokratski zakonodavci vrše ogroman pritisak da se svi Epstajnovi zločini potpuno razotkriju.

Komesarka za državne poslove Novog Meksika, Stefani Garsija Ričard, zatražila je od federalnih vlasti punu saradnju.

"Pozivamo pravosudne organe da do kraja istraže optužbe o kriminalnim aktivnostima na ranču i državnom zemljištu koje ga okružuje. Epstajn je godinama zakupljivao stotine hektara zemlje, ne za poljoprivredu, već da bi stvorio privatnu, izolovanu zonu za svoje mračne aktivnosti," izjavila je Garsija Ričard.

FBI bez komentara, pretraga terena u najavi?

Iako je FBI odbio da komentariše ove navode, portparolka Ministarstva pravde Novog Meksika, Loren Rodrigez, potvrdila je da je zatražena neizmenjena kopija dokaza kako bi se utvrdile tačne lokacije pomenute u mejlu.

Podsećamo, Džefri Epstajn je preminuo u njujorškom zatvoru u avgustu 2019. godine, a njegova smrt zvanično je okarakterisana kao samoubistvo, iako je taj događaj ostao predmet brojnih teorija zavere.

Autor: Dalibor Stankov