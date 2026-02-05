'UMRLE SU NA NEZAMISLIV NAČIN' Pedofil Epstajn navodno naredio da se tela dve devojke zakopaju na njegovom ranču

Osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn je navodno naredio da se dve devojke sahrane u blizini njegovog ranča nakon što su zadavljene do tokom grubog intimnog odnosa, navodno se navodi u mejlu objavljenom u najnovijim Epstajnovim dokumentima.

Mejl, koji je poslala osoba koja tvrdi da je radila za Epstajna, sadrži i linkove za koje se navodi da prikazuju pokojnog pedofila kako ima seksualne odnose sa maloletnim devojkama.

Prepiska je prvobitno poslata čoveku po imenu Edi Aragon 21. novembra 2019. godine, pre nego što je prosleđena FBI-ju, a objavljena je u okviru tri miliona dokumenata iz Epstajnovih fajlova koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD.

U mejlu, pod naslovom "Poverljivo: Džefri Epstajn", pošiljalac, čije je ime uklonjeno, tvrdi da je "bio tamo i sve video, kao bivši zaposleni na Zorou".

Navodi se da su devojke sahranjene po naređenju Epstina i "Gospođe G", za koju se veruje da je Gislejn Maksvel, na ranču Zoro Ranč u Novom Meksiku — imanju za koje se dugo navodi da je služilo kao jedno od njegovih privatnih mesta za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

U mejlu piše: "Edvarde. Ovo je osetljivo, tako da će ovo biti prvi i poslednji mejl, u zavisnosti od tvoje diskrecije. Možeš da ga prihvatiš ili baciš, ali ovo dolazi od osobe koja je bila tamo i sve videla, kao bivši zaposleni na Zorou. Materijal ispod je uzet iz kuće Džefrija Epstajna kao moje osiguranje u slučaju budućih sudskih postupaka protiv njega. Bez pitanja Ono što je kompromitujuće u vezi sa Džefrijem Epstajnom tek treba da bude napisano. Da li si znao da su negde u brdima oko Zoro ranča sahranjene dve strane devojke po naređenju Džefrija i Gospođe G? Obe su preminule od davljenja tokom grubog seksa".

Pošiljalac je takođe uključio linkove ka snimcima za koje tvrdi da prikazuju Epstajna u seksualnim odnosima sa maloletnicama, grupne odnose i seksualne činove sa devojkama mlađim od 18 godina.

Zatim je zahtevao uplatu jednog bitkoina u zamenu za snimke i informacije.

Ove informacije i dalje nisu potvrđene od strane Ministarstva pravde SAD.

U ovim dokumentima pominju se mnogi ljudi, podeljene su razne fotografije i poruke. Bitno je napomenuti da sama činjenica da se nečije ime nalazi u ozloglašenim Epstajnovim fajlovima ne znači da su svi ljudi umešani u krivična dela.

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine a pre suđenja bio je pritvoren u gradskom popravnom centru u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru.

Autor: S.M.