Osuđenik lažirao sopstvenu smrt i živeo na slobodi: Uhapšen na Noć veštica posle 13 godina

Osuđeni seksualni prestupnik, koji je bio među deset najtraženijih begunaca u Oklahomi i koji je navodno lažirao sopstvenu smrt, uhapšen je nakon što je bio u bekstvu 13 godina!

Nakon što je, kako se sumnja, 2012. godine inscenirao sopstani nestanak, Policijska uprava grada Mur u saveznoj državi Njujork i američki maršali iz Oklahome saopštili su na Noć veštica da je Entoni Lenon pronađen i uhapšen u gradu Kenton u saveznoj državi Njujork dan ranije.

"Gospodin Lenon možda misli da je pametan čovek, ali nije toliko pametan koliko misli da jeste", izjavio je šef policije Mura Tod Gibson, preneo je People.

Lenon je 2008. godine osuđen za teško delo dečje pornografije i dobio je uslovnu kaznu zatvora od 20 godina. Zatim su 2011. godine vlasti saznale da Lenon navodno ponovo poseduje dečju pornografiju.

U njegovom domu istražitelji su, prema navodima policije iz saopštenja, pronašli zapise razgovora, stoni računar i gomile kompakt-diskova koji su sadržali slike dece i beba koje su brutalno silovane i seksualno zlostavljane.

Ponovo je uhapšen, ali je ubrzo pušten uz kauciju. U martu 2012. godine, kada su policajci pokušali da ga ponovo uhapse u motelu Super 8 u gradu Mur, gde je radio, nisu pronašli nikakav trag o njemu. Ono što su pronašli bila je krv svuda po sobi.

Lenon je, prema navodima iz saopštenja, "inscenirao složenu i krvavu scenu otmice i pljačke, ostavljajući lažne dokaze kako bi izgledalo da je bio otet".

"Otišao je u krajnosti, i utvrdili smo da je velika količina krvi pronađena na lažno insceniranoj sceni zločina zapravo bila njegova sopstvena", rekao je Gibson na konferenciji za novinare.

"I jednostavno tako, gospodin Lenon je nestao", rekao je Džoni Kulman, američki maršal za Zapadni okrug Oklahome.

"I njegovo boravište je ostalo nepoznato do nedavno".

Lenon je izbegavao hapšenje 13 godina. Ali detektivi u policijskoj upravi Mur i Službi američkih maršala u Oklahomi nastavili su istragu i pratili ga do Kantona pod pseudonimom "Džastin Filips".

Lenon je bio upisan na SUNI Kanton, navodno pod svojim lažnim imenom, u vreme hapšenja, saopštile su vlasti.

Analiza otisaka prstiju potvrdila je njegov pravi identitet, navodi se u saopštenju. Vlasti istražuju da li je Lenon počinio druge zločine dok je bio u bekstvu.

"U Njujorku se sprovode nalozi za pretres uređaja i kuća, i videćemo šta će otkriti kako bismo utvrdili da li su počinjeni budući zločini", rekao je Kulman.

"Ovaj slučaj je i dalje aktivan i pod istragom. Ali njegovim hapšenjem sada možemo da započnemo proces pozivanja Lenona na odgovornost za zločine koje je počinio nad decom u našoj zajednici", navodi se u saopštenju.

Lenon je u pritvoru u Njujorku dok čeka ekstradiciju u Oklahomu. Nije jasno da li je angažovao advokata koji može da govori u njegovo ime.

Autor: S.M.