Putin održao sednicu Saveta bezbednosti: Medinski podneo izveštaj o pregovorima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mikhail Metzel, Sputnik ||

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je danas sednicu Saveta bezbednosti, javlja Sputnjik.

Na sastanku su učestvovali i šef ruske delegacije na nedavnim pregovorima sa Ukrajinom i SAD u Ženevi Vladimir Medinski i načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov koji su podneli izveštaj o razgovorima.

"Želeo bih da Medinskom dam reč, a potom i kolegi iz Ministarstva odbrane, kako bi podneli izveštaj, ali i da se stalni članovi Saveta bezbednosti upoznaju sa rezultatima iz prve ruke", rekao je Putin.

Trilateralni pregovori održani su 17. i 18. februara u Švajcarskoj.

Rusku delegaciju je predvodio Medinski.

On je za razgovore rekao da su bili teški ali delotvorni i najavio uskoro novi susret.

