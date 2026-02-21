Uhapšen takmičar Idola zbog ubistva supruge

Bivši takmičar uhapšen je i optužen za ubistvo supruge
Bivši takmičar Američkog idola uhapšen je i optužen za ubistvo svoje supruge. Kejleb Flin se izjasnio da nije kriv po jednoj tački optužnice za ubistvo i po dve tačke optužnice za krivični napad i falsifikovanje dokaza u vezi sa smrću 37-godišnje Ešli Flin.
Objavljen je histerični poziv hitnim službama iz te tragične noći, u kojem se čuje kako Kejleb obaveštava hitne službe o povredama svoje supruge.
Smatra se da je Ešli pronađena mrtva u ponedeljak ujutru.
Dok je uhapšen zbog navodnog ubistva, Kejleb je rekao operateru 911 da je neko provalio u njihovu kuću u Ohaju i pucao u njegovu ženu.
Na snimku se čuje Flin u histeričnom besu dok tvrdi da je neko provalio i pucao njegovoj ženi u glavu, govoreći da je svuda bilo krvi i da su vrata garaže bila širom otvorena.
Rekao je da su mu deca spavala u kući.
