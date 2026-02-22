VITKOF NAJAVIO: Uslovi za sastanak lidera o Ukrajini mogli bi se steći za tri nedelje

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof najavio je da bi pregovori o mirovnom planu o Ukrajini mogli da se održe u roku od tri nedelje, što bi, po njegovoj oceni, otvorilo put trilateralnom sastanku između američkog, ruskog i ukrajinskog predsednika, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Vitkof je za Foks njuz rekao da se on i zet američkog predsednika Džared Kušner, koji je stalni član delegacije za mirovne pregovore o Ukrajini, nadaju da će "predstaviti neke predloge" ruskoj i ukrajinskoj strani, koji će ih približiti u naredne tri nedelje.

"I možda čak dovesti do samita između Zelenskog i predsednika Putina, možda u nekom trenutku i trilateralnog samita sa (američkim) predsednikom, videćemo", kazao je Vitkof.

Prema njegovim rečima, Tramp ne bi učestvovao na trilateralnom sastanku kad ne bi bio uveren da će to dovesti do odobrenja sporazuma i "boljeg rezultata".

Autor: D.Bošković