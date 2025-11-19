AKTUELNO

Zelenski odbio da razgovara sa Trampovim izaslanikom Vitkofom o američko-ruskom 'mirovnom planu'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa ||

Specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, otkazao je sastanak sa Zelenskim u Turskoj nakon što je shvatio da ukrajinski predsednik ne želi da razgovara o američkom mirovnom planu, piše „Axios“.

Izvori navode da je Zelenski došao sa sopstvenim predlogom, usklađenim sa Evropom, i insistirao na razgovorima u širem formatu.

Tramp je podržao Vitkofovu odluku da otkaže sastanak jer nije video nikakav prostor za napredak.
„Sada ćemo čekati. Lopta je na Zelenskovom terenu“, rekao je neimenovani američki zvaničnik.

On je dodao da Zelenski može da dođe u Vašington da razgovara o novom američkom planu, ukoliko to želi.

Novinar Kristofer Miler potvrdio je da je dokument predat Kijevu preko Vitkofa i šefa Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirila Dmitrijeva. Prema njegovim rečima, Zelenski je bio nezadovoljan predlogom.

Novi mirovni plan Bele kuće pokazao se sličnim ozloglašenom istanbulskom memorandumu Kremlja — što bi u praksi predstavljalo de facto kapitulaciju.

Autor: Pink.rs

#Rusija

#SAD

#Stiv Vitkof

#Ukrajina

#Volodimir Zelenski

#američko-ruski mirovni plan

