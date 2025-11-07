ZELENSKI JASAN: Sastanak Trampa i Putina podržaću pod uslovom da obezbedi prekid vatre

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina podržati sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u Mađarskoj, pod jednim uslovom, a to je da se na sastanku postigne sporazum o prekidu vatre i kraju rata.

On je rekao da mađarski premijer Viktor Orban, koji je danas u Beloj kući razgovarao sa Trampom, "želi da dovede Trampa u Mađarsku kako bi se sastao sa ruskim diktatorom".

"Znate naš stav. Ako dođe do sastanka koji definitivno obezbedi prekid vatre i kraj rata, Ukrajina će podržati određene formate", rekao je Zelenski, prenosi portal RBK Ukrajina.

Dodao je da ako su takvi sastanci neophodni za biračko telo mađarskog premijera i ne daju nikakve rezultate, onda ih Ukrajina neće podržati.

"Naravno, sastanci o nama i bez nas su besplodni, zato i ne daju rezultate", naglasio je Zelenski, komentarišući Orbanovu izjavu da bi sastanak lidera SAD i Rusije u okviru Budimpeštanskog samita o miru u Ukrajini "mogao da se održi svakog dana".

Zelenski je istakao i da mađarski premijer u poseti Vašingtonu kako bi "zaštitio" zavisnost Mađarske od ruske nafte i poručio Orbanu da "mora da shvati da će Ukrajina pronaći način da zaustavi isporuku ruske nafte evropskim zemljama".

"On mora da razume i naš stav prema ovome. Ne možemo da damo Rusima priliku da zarađuju na energetici. Čak i tamo gde nam se ruke zavrću zbog određenih ugovora, mi ćemo ipak pronaći način da u Evropi nema ruske nafte", naglasio je ukrajinski lider.

Prema njegovim rečima, "veoma je dobro što su Sjedinjene Američke Države zainteresovane za smanjenje zavisnosti Evrope od ruske nafte".

Kako je naveo, i Ukrajina je takođe veoma zainteresovana za to.

Zelenski je rekao da Orban stalno poziva "razne važne igrače" da utiču na Ukrajinu.

"Mađarski premijer treba da gradi svoju predizbornu kampanju ne na mržnji prema Ukrajini, već na prijateljstvu. Može da zatraži pomoć oko energetskog problema. Nećemo dozvoliti Rusima da tamo prodaju naftu", poručio je Zelenski.

Nedavno je predsednik SAD uveo sankcije ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu, što je značajno otežalo izvoz nafte iz Rusije u druge zemlje.

Orban je najavio da će tokom današnje posete Vašingtonu zatražiti od Trampa izuzeće od sankcija protiv Rusije za Mađarsku.

Američki predsednik je ranije danas rekao da razmatra izuzeće od sankcija za rusku naftu za Mađarsku pošto ta zemlja, kako je naveo, nema drugih opcija.

Autor: Iva Besarabić