DRAMA NA AERODROMU U MINHENU: Putnici proveli noć zarobljeni u avionu

Putnici leta LH2446 kompanije Lufthansa od Minhena do Kopenhagena proveli su noć u avionu nakon što je let otkazan usled jakih snežnih padavina i zatvaranja aerodroma.

Let je bio planiran u petak u 21.30 časova, ali je posle više odlaganja u potpunosti otkazan dok su putnici već bili ukrcani u avion Erbas A320neo, koji se nalazio na udaljenoj poziciji na pisti, prenosi nemački portal T-online.

Prema pisanju medija, posada je putnike na svakih 30 minuta obaveštavala o pokušajima da se organizuju autobusi koji bi ih vratili do terminala.

Međutim, oko dva časa posle ponoći putnici su obavešteni da je aerodrom zatvoren i da više nema vozača autobusa, zbog čega su morali da ostanu u avionu do jutra.

Situaciju je dodatno otežala konfiguracija kabine namenjena kratkim letovima, sa tesnim sedištima i bez ćebadi i jastuka, dok su zalihe hrane i pića bile ograničene.

Aerodrom u Minhenu, jedno od glavnih centara Lufthanse, ima strogu zabranu noćnih letova od ponoći, što je, prema pisanju medija, dodatno zakomplikovalo rešavanje situacije.

Putnici su tek u ranim jutarnjim satima prevezeni do terminala, gde su preusmereni na druge letove za Kopenhagen. Prvi jutarnji let u 6.40 časova takođe je kasnio oko sat vremena.

Danski tabloid "Ekstra Bladet" prvi je pisao o incidentu.

Iz Lufthanse je saopšteno da su uzrok poremećaja bile obilne snežne padavine, koje su dovele do privremenog zatvaranja poletno-sletnih staza i da kompanija žali zbog neprijatnosti koje su putnici pretrpeli.

Autor: Jovana Nerić