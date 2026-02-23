MISTERIJA NA TAJLANDU! Milioner pronađen mrtav na pločniku ispred zgrade, pao sa velike visine (FOTO)

Milioner Kventin Grifits (58), suosnivač onlajn modnog trgovca Asos pronađen je mrtav na pločniku nakon što je, kako se veruje, pao sa balkona svog stana luksuznog solitera na Tajlandu.

Grifits je pao pod misterioznim okolnostima sa 17. sprata svog kondominijuma u Pataji. Hitne službe pronašle su telo milionera na zemlji ispod njegovog balkona.

Policija je saopštila da u stanu nije bilo znakova narušavanja reda, ali je dodala da se nasilna smrt ne može isključiti dok se ne obave dodatna forenzička ispitivanja.

Tačan uzrok smrti neće biti utvrđen dok se ne završi kompletna obdukcija, proces koji bi mogao da traje nekoliko meseci.

Tragedija se dogodila usred navodnog tekućeg spora sa njegovom bivšom suprugom sa Tajlanda, koja je optužena da je ukrala 500.000 funti iz kompanije kojom su zajedno upravljali.

Prošle godine, Grifits je navodno bio uhapšen i saslušan nakon što je njegova bivša supruga tvrdila da je falsifikovao dokumenta kako bi prodao zemljište i udele u firmi bez njenog znanja. Grifits je negirao optužbe i pušten je nakon saslušanja.

Quentin Griffiths, Mitgründer des Modehändlers Asos, starb nach einem Sturz aus dem 17. Stock seines Apartments in Thailand. Die Polizei untersucht, ob Fremdverschulden vorliegt. https://t.co/VriuiBqLYb pic.twitter.com/XmtvBKA6MY — Blick (@Blickch) 20. фебруар 2026.

Istraga je, prema navodima, bila u toku u trenutku njegove smrti.

"To je prava misterija. Korišćen je izraz 'sumnjive okolnosti', ali još uvek ništa ne znamo", rekao je izvor iz istrage za britanske medije.

Grifits je pomogao u pokretanju Asosa 2000. godine zajedno sa Nikom Robertsonom i Endrjuom Reganom i ostao je u kompaniji do 2005. Kompanija je prerasla u globalnog trgovca vrednog tri milijarde evra, a među onima koji su nosili njihove modele iz kolekcije bile su princeza od Velsa i Mišel Obama.

Povukao se sa mesta direktora marketinga nakon četiri godine. Kasnije je 2010. godine zaradio 15 miliona funti prodajom akcija i dobio dodatnu dobit od akcija 2013. Kasnije je tužio svoje računovođe iz BDO, tvrdeći da su mu dali pogrešan savet o tome kako da izbegne porez na prodaju.

Prema njegovim tvrdnjama, pogrešan savet ga je na kraju koštao više od četiri miliona funti poreza, kao i više od 10 miliona funti akcija u Asosu i kompaniji Achici, koju je takođe suosnovao.

Preselio se na Tajland oko 2007. godine.

Nakon razvoda od prve supruge sa kojom ima dete, oženio je Tajlanđanku sa kojom je dobio sina i ćerku. Par se razdvojio pre nekoliko godina.

Autor: Jovana Nerić