UZBUNA U IZRAELU: Sve službe dobile instrukcije da se pripreme za rat, sledi američki udar na Iran

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Stoyan Nenov/Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/Tanjug AP/Rami Shlush/Tanjug AP/Evan Vucci ||

Izrael je u visokoj pripravosti dok zvaničnici procenjuju da ubrzo sledi predstojeći američki napad na Iran.

Sastanak bezbednosnog kabineta odložen je za nedelju kako bi se izbegla pogrešna procena, jer bezbednosne i službe za vanredne situacije ostaju u najvećoj pripravnosti usred procena da bi predsednik SAD Donald Tramp uskoro mogao da odobri počatak operacije, preneo je Ynet.

U pitanju bi bio produženi zajednički američko-izraelski napad usmeren na balističke rakete i potencijalno na režim, a očekuje se da će se sukobu na strani Irana pridružiti i jemenski Huti, a moguće i libanski Hezbolah.

Zvaničnici procenjuju da je američki predsednik Tramp sklon da "uskoro" pokrene široki vojni napad na Iran, nakon što Teheran nije ispunio američke zahteve u pregovorima.

Zvaničnici u Trampovoj administraciji veruju da Iranci pokušavaju da odugovlače i obmanu Sjedinjene Države. U sredu je Al Džazira citirala diplomatski izvor koji je rekao da bi "američko strpljenje sa iranskim odlaganjima moglo da se iscrpi brže nego što Teheran misli".

Autor: Iva Besarabić

