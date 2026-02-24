Ukrajina testira moćno oružje koje bi iz temelja moglo da preokrene stanje na frontu

Četiri godine nakon početka ruske invazije, Ukrajina se nalazi na čelu promenjenog pejzaža protivvazdušne odbrane. Sve veće oslanjanje na dronove u ovom sukobu pružilo je vojskama širom sveta uvid u evoluirajuću prirodu vazdušnog ratovanja i njegov uticaj na asimetrično ratovanje.

Dronovi su postali dominantno sredstvo napada za obe strane u ratu, uzrokujući oko 70 odsto žrtava, i proširuju geografski obim, logistiku i mete savremenog ratovanja, što zahteva odbrambene strategije sposobne da odbiju masovne nalete ovih jeftinih, smrtonosnih letelica, prenosi Boy Genius Report.



Ukrajina je, sa svoje strane, na samoj ivici razvoja tih napora. Jedno nedavno testirano oružje namenjeno borbi protiv dronova deluje kao da je izašlo iz naučnofantastičnog filma, sposobno da spali letelice na nebu.



Ovo novo oružje sa visokoenergetskim snopom prikladno je nazvano "Sunray". Prvi put ga je početkom februara 2026. godine pomenuo Sajmon Šuster iz magazina The Atlantic, a ono predstavlja pokazatelj novog talasa anti-dron tehnologija koje se šire kroz globalne oružane snage.

Globalne pomorske snage, na primer, rasporedile su snažne laserske sisteme na ratnim brodovima poput britanskog razarača. Bespilotne letelice u vazduhu, na površini mora i ispod nje predstavljaju rastuću pretnju nosačima aviona, bojnim brodovima i trgovačkim plovilima, te su počele da izjednačavaju odnos snaga među pomorskim silama.

Rusko-ukrajinski sukob je posebno poučan u oblikovanju ovih inovacija, jer obe države uvode i istovremeno razvijaju protivmere protiv bespilotnih sistema naoružanja koji revolucionizuju kopnene, vazdušne i pomorske dronove.

"Sunray" podseća na teleskop komercijalne veličine, sa kamerama postavljenim sa obe strane radi identifikacije i praćenja ciljeva. Dovoljno je mali da stane u gepek automobila, a ukrajinski vojnici su njime oborili dron koji je leteo "na nekoliko stotina metera udaljenosti" od haube pikap vozila.

⚡ Ukraine is currently testing a homegrown laser weapon designed to shoot down Russian drones.



The project took around two years to complete.https://t.co/ZNubDUfsRF — Militarnyi (@militarnyi) 11. фебруар 2026.



Njegova mala veličina biće ključna prednost za ukrajinsku vojsku, kojoj su očajnički potrebni prenosivi sistemi PVO sposobni da zaštite gradove na prvoj liniji fronta, vojne objekte i ključnu infrastrukturu. Prema Šusteru, oružje ne podseća na lasere iz filmske mitologije, jer ne emituje ni zvuk ni blještavi crveni snop svetlosti.

Umesto toga, dron je jednostavno "počeo da gori kao da ga je pogodila nevidljiva munja, a zatim je pao na zemlju u vatrenom luku". Prema Šusterovim navodima, razvoj ovog oružja sa visokoenergetskim snopom trajao je oko dve godine i koštao nekoliko miliona dolara, a očekuje se da će njegova cena na tržištu iznositi "nekoliko stotina hiljada dolara".

Ovi troškovi su u oštrom kontrastu sa tipičnim zapadnim vojnim programima. Velika Britanija je, na primer, u novembru 2025. godine izdvojila 316 miliona funti za razvoj laserskog programa "DragonFire", dok je američki laserski sistem "Helios" proistekao iz ugovora vrednog 150 miliona dolara sa kompanijom "Lockheed Martin".

Pavlo Jelizarov, komandant ukrajinskih snaga protivvazdušne odbrane, rekao je Šusteru da je razlika u ceni bila nužnost rata, što je zahtevalo da ukrajinske firme razvijaju oružje brže, jeftinije i sa znatno manje resursa od svojih zapadnih kolega.

"Mnoge američke kompanije pokreće novac.„Imamo još jednu komponentu u igri: potrebu za preživljavanjem", istakao je Jelizarov.

Izgradnja kupole protiv dronova

"Sunray" je sposoban da obori 200 dronova. Odbrana od ruskih rojeva dronova je ogroman poduhvat, jer hiljade kvadrokoptera natovarenih eksplozivom bombarduju gradove poput Hersona i Nikopolja svake nedelje, ubivši najmanje 2.514 civila samo u 2025. godini.

Niski troškovi proizvodnje čine ruske masovno proizvedene dronove "Šahid", bespilotne letelice sa pogledom iz prvog lica, poreklom iz Irana, koje koštaju oko 35.000 dolara, finansijskom močvarom za ukrajinske odbrambene snage.

Ranije oslanjajući se na skupe američke rakete Patriot za odbijanje ruskih napada, svaki oboreni kvadrokopter predstavljao je finansijski gubitak u milionima, čineći tradicionalnu PVO neodrživom. Visokoenergetski zraci poput "Sanray", kojima nedostaje skupa municija, mogli bi da promene scenario.

"Sanray" je samo jedna od mnogih tehnologija koje će verovatno igrati ulogu u ukrajinskoj iteraciji izraelske mreže vazdušne odbrane "Gvozdena kupola".

Pored svog najnovijeg laserskog topa, zemlja je razvila rakete kratkog dometa i 3D štampane dronove presretače kako bi ojačala svoju odbranu od bespilotnih letelica. Ovaj nekonvencionalni pristup je ilustrovan čovekom koji ga izvršava, čija priča o poreklu više podseća na priču o startapu ili rok bendu.

Pavlo Jelizarov, TV producent, osnovao je najozloglašeniju ukrajinsku jedinicu za napade dronovama, "Lasar grupu", u svojoj garaži.

Samo će vreme pokazati kakvu ulogu sistem "Sanray" igra u ukrajinskoj vazdušnoj odbrani. Verovatno kao deo višestrukog pristupa, ukrajinska PVO će dati prioritet raspoređivanju trupa, kritičnoj ratnoj infrastrukturi i gradovima na frontu.

Ali kakav god da je plan, ukrajinski zvaničnici traže trenutne rezultate. Rečima ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova - Kupola protiv dronova nije o budućnosti. Radi se o preživljavanju danas!

Autor: S.M.