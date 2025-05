UZBUNA U MOSKVI! Ukrajina pokrenula udar na glavni grad Rusije: Letovi OBUSTAVLJENI na ključnom aerodromu

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su četiri ukrajinska drona koji su leteli ka Moskvi, rekao je jutros gradonačelnik glavnog grada Rusije - Sergej Sobjanin.

Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo povređenih niti materijalne štete od krhotina, rekao je Sobjanin na Telegramu.

Ukrajinski dronovi u napadu na Moskvu

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da je uništeno ukupno 26 ukrajinskih dronova koji su ciljali rusku teritoriju.

In the suburbs of #Moscow unknown drones were observed pic.twitter.com/wXu6FzEA8P

Pored dronova oborenih prilikom prilaska Moskvi, 17 dronova je uništeno iznad Brjanske oblasti i pet iznad Kaluške oblasti, saopštilo je ministarstvo u objavi na Telegramu.

Guverneri Kaluške oblasti, koja se graniči sa Moskovskom oblašću na severoistoku, i Brjanske oblasti koja se graniči sa Ukrajinom, saopštili su na društvenim mrežama da nije bilo povređenih niti prijavljene štete.

Obustavljeni letovi na ključnom aerodromu

Ruska agencija za bezbednost vazduhoplovstva - Rosavijacija, je saopštila da je obustavila letove na aerodromu Domodedovo, jednom od ključnih aerodroma u Moskvi, kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja.

🔴 Ukraine attacked Moscow with drones as the capital prepares for Victory Day celebrations with world leaders including Chinese president Xi Jinping



Follow the latest ⬇️https://t.co/YIPjJjBZLn pic.twitter.com/PjAaSaw0Zy