VIJE SE DIM IZNAD RUSKE PRESTONICE! Prvi snimci ukrajinskih napada dronovima, oglasio se gradonačelnik, zatvoreni aerodromi (VIDEO)

Eksplozije su se tokom protekle noći odjekivale u Moskvi, što je dovelo do zatvaranja aerodroma, a gradonačelnik Sergej Sobjanin je objavio da su dva drona oborena.

- Službe za vanredne situacije upućene su na mesta gde su dronovi oboreni, rekao je Sobjanin.

Kijev indipendent navodi da ukrajinska vojska redovno napada vojne ciljeve duboko u Rusiji u pokušaju da umanji borbenu moć Moskve koja nastavlja da vodi rat protiv Ukrajine.

Nezavisni ruski mediji su objavili, pozivajući se na stanovnike Moskve, da su se eksplozije čule u gradu, a ukrajinski medij navodi da ne može nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

‼️‼️🇺🇦✈️ BIG NEWS - Overnight, Ukrainian kamikaze drones struck Russian military facilities located in Moscow — loud explosions were heard throughout the city all night, and air defense systems were actively engaged. pic.twitter.com/a7wSSNAuHU

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se dim koji se vije.

Na aerodromu Kaluga i moskovskom aerodromu Vnukovo uvedena su ograničenja letova zbog napada dronom.

Moscow region, Russia ❗

🛸🧚‍♂️💥 Tonight drones attack Moscow and the region - Dedovsk, Zelenograd and the city of Moskovsky in New Moscow. At least five - six explosions were heard in the sky. Drones also Attack the Istra district. Picture shows the situation Situation in… pic.twitter.com/6ZVlGGH5Y5