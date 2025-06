Ukrajina je ponovo napala Moskvu dronovima kamikazama, zbog čega je došlo do zatvaranja dva ključna aerodroma u glavnom gradu Rusije, saopštile su lokalne vlasti.

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su devet ukrajinskih bespilotnih letelica koje su se kretale prema Moskvi do četiri sata ujutru, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin putem aplikacije za razmenu poruka Telegram.

While Russians are focusing all efforts on throwing aerial bombs, drones and ballistic missiles into apartment blocks full of Ukrainian families, the Ukraine's Armed Forces is liquidating one of Russia's largest ammo depots 100km from Moscow.



Kirzhach, Russia, still detonating. pic.twitter.com/Atydw2HQOE — Kyiv Insider (@KyivInsider) 22. април 2025.

Eksplozije i požari u Moskvi

Hitne službe su poslate na mesta gde su krhotine drona pale u noćnom napadu, dodao je on.

Ukrajinski napad bespilotnim letelicama takođe je izazvao požar u hemijskoj fabrici Azot u regionu Tula, pri čemu je dvoje ljudi ranjeno, a sedam bespilotnih letelica iznad regiona Kaluga uništeno, rekli su regionalni guverneri. Oba regiona se graniče sa Moskovskim regionom južno od glavnog grada.

🔥 Russia: Fuel & lubricants warehouse on fire after an explosion in the Moscow suburb of Pushkino, 19 miles from the Kremlin. (30km)

The fire has now engulfed 5.2 acres. (21,000m²) pic.twitter.com/EtdKzmotoY — Igor Sushko (@igorsushko) 07. јун 2025.

Zatvoreni aerodromi u glavnom gradu Rusije

Zbog napada, aerodromi Domodedovo i Vnukovo u Moskvi su zatvoreni. Zabeležene su i eksplozije zbog dejstvovanja sistema PVO.

Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo "Rosavijacija" saopštila je na Telegramu da, kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja, obustavlja letove na aerodromima Vnukovo i Domodedovo.

‼️‼️‼️ At this moment, Ukrainian kamikaze drones are attacking Moscow from three directions.



Due to the situation, Domodedovo and Vnukovo airports in Moscow have been closed. pic.twitter.com/u4RD4Vkutt — Visioner (@visionergeo) 08. јун 2025.

Rusko ministarstvo odbrane: Uništili smo 61 dron tokom noći

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 61 ukrajinski dron iznad osam regiona tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- U periodu od 23.00 časova po moskovskom vremenu 7. juna do 7.30 časova po moskovskom vremenu 8. juna, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti presreli su i uništili 61 ukrajinsku bespilotnu letelicu - saopštilo je Ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti.

Autor: Iva Besarabić