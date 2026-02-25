Šta ovo bi sa Ukrajinom?! Tramp zapretio Iranu pred Kongresom, o ratu Kijeva i Moskve samo ove reči...

Govor američkog predsednika Donalda Trampa o stanju nacije pred Kongresom SAD trajao je 107 minuta - zapretio je Iranu, a svi su zapazili njegovu poruku o Ukrajini.
Tom prilikom je upozorio da neće dozvoliti da Iran ikada ima nuklearno naoružanje.
U svom obraćanju Donald Tramp je pohvalno govorio o svojim merama protiv imigracije, o smanjenju federalne vlade, o naporima da se održe nove carinske stope koje je Vrhovni sud SAD nedavno osporio, ali i o sposobnosti administracije na čijem je čelu da upravlja brzim vojnim akcijama širom sveta, uključujući u Iranu i Venecueli.
Nikada neću dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje
Osam meseci nakon napada SAD na iranske nuklearne objekte, predsednik Tramp je govorio o mogućim novim napadima na Iran u slučaju da se ne postigne dogovor sa iranskim državnim vrhom, prenosi Si-En-En.
„Upozoreni su da ne pokušavaju u budućnosti da obnove svoj nuklearni program, posebno ne razvoj nuklearnog oružja. Ipak oni nastavljaju da ga pokreću iznova. Mi smo ga izbrisali, a oni žele da počnu ponovo. Upravo u ovom trenutku oni ponovo slede svoje zlokobne ambicije“, rekao je Tramp i poručio da i dalje više priželjkuje da postigne dogovor.
„Jedna stvar je sigurna: Nikada neću dozvoliti da najveći svetski sponzor terorizma, što oni svakako jesu, poseduje nuklearno oružje. Ne mogu dozvoliti da se to dogodi“, poručio je američki predsednik.
On je rekao da, uoči nove runde razgovora sa Teheranom i u jeku gomilanja američkih snaga na Bliskom istoku, Iran želi da postigne sporazum više nego SAD.
„Ali i ja bih više voleo da se ovo pitanje reši diplomatskim putem“, poručio je Tramp.
O Venecueli i nafti
Predsednik SAD je potom govorio o Venecueli nakon prošlomesečnog svrgavanja i hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura u Karakasu i potvrdio da su SAD dobile više od 80 miliona barela nafte od „novog prijatelja i partnera Venecuele“.
„Američka proizvodnja nafte porasla je za više od 600.000 barela dnevno. Proizvodnja prirodnog gasa u Americi je na rekordnom nivou jer sam održao obećanje da ću bušiti“, rekao je Tramp.
Naporno radimo da okončamo rat u Ukrajini
On se osvrnuo i na sukob u Ukrajini, rekavši da njegova administracija "veoma naporno radi na okončanju devetog rata".
Prema njegovim rečima, on je do sada doprineo okončanju osam drugih sukoba, prenose američki mediji.
„Ovog rata nikada ne bi bilo da sam ja bio predsednik“, istakao je Tramp.
On je u svom govoru kritikovao američke demokrate što su, kako je naveo, dozvolili „pograničnu invaziju“ i nalet imigranata bez dokumenata i upozorio da bi „oni opet to uradili kada bi imali priliku“.
Pozvao je članove Kongresa da ustanu i pokažu podršku ako se slažu sa izjavom da je „prva dužnost vlade SAD da zaštiti američke građane, a ne ilegalne tuđine“, pri čemu su demokrate ostale da sede, dok su republikanci ustali i aplaudirali mu.
Tramp se demokratama zatim obratio rečima: „Trebalo bi da se stidite što niste ustali“, što je izazvalo gnev i glasne kritike nekih demokrata.
Govor trajao 107 minuta, 8 minuta duži nego 2025.
Govor Trampa o stanju nacije, prvi od početka njegovog drugog predsedničkog mandata, trajao je 107 minuta, odnosno sat i 47 minuta, što je osam minuta duže od njegovog govora iz marta 2025. godine, s tim što se to obraćanje Kongresu formalno nije smatralo govorom o stanju nacije, jer je tada bilo prošlo samo mesec dana od njegove inauguracije.
Pre Trampa, rekord za najduži govor o stanju nacije držao je bivši predsednik SAD Bil Klinton, prenosi Si-En-En.
Svoj poslednji govor pred Kongresom kao predsednik SAD Klinton je održao 27. januara 2000. godine, a trajao je sat vremena i 28 minuta.
Bivši američki predsednik Ričard Nikson i dalje drži rekord za najkraći govor o stanju nacije - njegovo obraćanje 1972. godine pred Kongresom je bilo kraće od 30 minuta.
