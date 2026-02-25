AKTUELNO

Horor u Americi: Četiri osobe ubijene u napadu nožem

Četiri osobe su ubijene u napadu nožem koji je u utorak izvršio muškarac u državi Vašington, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je napadač smrtno upucan.

Kancelarija šerifa okruga Pirs saopštila je da su zamenici šerifa u 08.40 časova po lokalnom vremenu odgovorili na prvu prijavu da 32-godišnji muškarac krši nalog o zabrani kontakta u kući na poluostrvu Ki, severozapadno od Takome, prenosi AP.

Dok su bili na putu prema mestu napada oko 9.30 časova, dobili su dodatni izveštaji da muškarac nožem ubada ljude ispred kuće, saopštila je kancelarija šerifa.

"Prvi zamenik šerifa stigao je na lice mesta u roku od oko tri minuta i pucao u osumnjičenog, koji je zatim proglašen mrtvim", izjavila je policajka Šelbi Bojd, portparolka Istražnog tima okruga Pirs.

Tri žrtve napada nožem su ostale mrtve na licu mesta, a jedna je preminula tokom transporta u bolnicu.

Sudska evidencija okruga Pirs pokazuje da je žena koja je živela na toj adresi prošlog maja zatražila i dobila jednogodišnju zabranu pristupa za svog 32-godišnjeg sina.

Ona je u zahtevu napisala da njen sin ima problema sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom nedozvoljenih supstanci i navela da je već fizički nasrtao na nju, a nedavno joj je i otvoreno pretio govoreći da je njen "grob već iskopan".

