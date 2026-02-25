Bil Gejts priznao da je imao aferu sa dve Ruskinje: Tvrdi da nisu bile Epstajnove žrtve

Milijarder i suosnivač Majkrosofta Bil Gejts priznao je da je imao afere sa dve Ruskinje, ali je u izvinjenju zaposlenima insistirao da one nisu "žrtve Džefrija Epstajna", pokojnog milijardera pedofila, kao i da nije učinio ništa protivzakonito.

Gejts je rekao zaposlenima da je bio "ogroman propust" provoditi vreme sa Epstajnom i uključivati rukovodioce fondacije u sastanke sa osuđenim seksualnim prestupnikom, prenosi Wall Street Journal.

"Izvinjavam se drugim ljudima koji su uvučeni u ovo zbog greške koju sam napravio", rekao je Gejts.

Izveštaj navodi da je Gejts priznao dve afere sa Ruskinjama o kojima je Epstajn kasnije saznao, ali je naglasio da nijedna od njih nije uključivala njegove žrtve, naveo je Daily Mail.

"Nisam učinio ništa protivzakonito. Nisam video ništa protivzakonito", rekao je on zaposlenima.

Portparol filantropske organizacije potvrdio je da je suosnivač Majkrosofta "preuzeo odgovornost za svoje postupke".

Bill Gates admits he had affairs with two Russian women but insists they were not 'Epstein victims' and he 'did nothing illicit' in apology to his employees https://t.co/fkPPlBLhl7 — Daily Mail (@DailyMail) 25. фебруар 2026.

Ranije objavljeni dokumenti Ministarstva pravde SAD pokazuju da se Bil Gejts više puta sastajao sa Epstajnom nakon što je finansijer odslužio zatvorsku kaznu, a razgovori su navodno bili usmereni na proširenje Gejtsovog filantropskog rada.

Dokumenti takođe sadrže fotografije Bila Gejtsa sa ženama čija su lica zamućena. Gejts je osoblju fondacije rekao da su slike nastale po Epstajnovom zahtevu i da ih je snimio zajedno sa Epstajnovim pomoćnicima nakon njihovih sastanaka.

"Da bude jasno, nikada nisam provodio vreme sa žrtvama, ženama oko njega", dodao je Gejts.

Portparol Gejtsove fondacije rekao je novinarima da je milijarder održao zakazani sastanak sa zaposlenima i odgovarao na pitanja o nizu tema, uključujući objavljivanje Epstajnovih dosijea.

"U gradskoj kući, Bil je govorio otvoreno, detaljno se obraćajući na nekoliko pitanja i preuzeo odgovornost za svoje postupke".

Portparol je takođe rekao da je saopštenje Gejts fondacije priznalo ono što je milijarder podelio tokom sastanka i da je to saopštenje sve što je fondacija rekla o izveštaju.

Ranije ovog meseca, Gejts fondacija je saopštila da nije izvršila nikakva finansijska plaćanja Epstajnu niti ga je zaposlila u bilo kom trenutku. Milijarder se takođe iznenada povukao sa indijskog Samita o uticaju veštačke inteligencije nekoliko sati pre svog zakazanog govora prošle nedelje.

Gejts fondacija, kojom predsedava Bil Gejts, a koju su on i njegova tadašnja supruga osnovali 2000. godine, jedan je od najvećih svetskih finansijera globalnih zdravstvenih inicijativa.

pročitajte još Isplivale fotografije iz Epstajnovog luksuznog stana u Parizu: Policajci šokirani onim što su tamo zatekli

Autor: Marija Radić