Bil Gejts otkazao govor zbog pitanja o vezama sa Epstinom: Šok na Samitu o AI u Indiji

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts otkazao je održavanje govora na Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji zbog pitanja o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, preneo je Gardijan.

Gejts je doputovao u Indiju početkom nedelje, gde njegova fondacija sarađuje sa vladom na projektima primene veštačke inteligencije za društveno dobro, a bilo je najavljeno da će govoriti nakon indijskog premijera Narendre Modija.

Međutim, nekoliko sati pre obraćanja delegatima Gejts je otkazao učešće.

Fondacija Gejts je saopštila da je odluka doneta kako bi fokus ostao na prioritetima samita, iako je manje od 48 sati ranije potvrđeno da će održati govor.

Povlačenje je usledilo nakon novog objavljivanja dokumenata u vezi sa Epstinom, koje je krajem januara ponovo pokrenulo kontroverze o njihovim kontaktima.

Gejts je ranije rekao da "žali svaki minut" proveden sa Epstinom i odbacio je kao lažne navode iz nacrta imejla koji se pojavio u objavljenim dokumentima.

Fondacija je navela da ostaje posvećena radu u Indiji i da će je na samitu predstavljati predsednik kancelarije za Afriku i Indiju, Ankur Vora.

Na skupu u Nju Delhiju se očekuju i obraćanja izvršnog direktora OpenAI Sema Altmana, kao i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, koji je pozvao da se razvoj veštačke inteligencije ne prepusti "hirovima nekolicine milijardera" i podrži globalni fond za otvoreni pristup tehnologiji.

Autor: Marija Radić