AKTUELNO

Svet

NORVEŠKA AMBASADORKA PODNOSI OSTAVKU ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Kontakt Julove sa njim pokazuje ozbiljnu grešku u prosuđivanju

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice ||

Istaknuta norveška ambasadorka Mona Jul (Juul) podneće ostavku zbog "ozbiljne greške u prosuđivanju" kada je reč o njenom kontaktu sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, saopštilo je danas norveško ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je ranije ove nedelje suspendovalo Jul sa mesta ambasadorke u Jordanu i Iraku, dok traje interna istraga o vezama sa Epstinom.

Za njene kontakte sa njim saznalo se iz obimne dokumentacije koju su objavile američke vlasti.

"Kontakt Julove sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom pokazuje ozbiljnu grešku u prosuđivanju. Ovaj slučaj otežava da se obnovi poverenje koje ova funkcija zahteva", izjavio je norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Ajde (Barth Eide).

Jul, 66, bivša pomoćnica ministra u vladi, prethodno je predstavljala Norvešku kao ambasadorka u Izraelu, Velikoj Britaniji i pri Ujedinjenim nacijama, prenosi Rojters.

Autor: D.Bošković

#Džefri Epstin

#Ostrvo

#Pedofil

#Policija

#Silovanje

POVEZANE VESTI

Svet

OTKRIVENE NOVE INFORMACIJE - Objavljen peti niz sudskih dokumenata u vezi sa Džefrijem Epstinom

Svet

OBJAVLJENE NOVE SKANDALOZNE EPSTAJNOVE SLIKE! Citati iz 'Lolite' ispisani po ženskim stopalima i grudima - Prepiska o ceni devojke (18) iz Rusije sve

Svet

Šta se krije iza Trampovih reči? Epstinova senka i dalje nad Amerikom

Svet

FRANCUSKI MINISTAR KULTURE I NJEGOVA ĆERKA POD ISTRAGOM ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Otkriveno više od 600 dopisivanja - isplivale dugogodišnje veze

Svet

JEZIVI SNIMCI IZ EPSTINOVOG TELEFONA: Pedofil pohotno gleda u kameru, otvara usta i cokće, a onda sledi gnusni deo! (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Svet

HOROR SNIMCI DECE IZ EPSTAJNOVOG TELEFONA: Devojčica u prekratkoj suknji kleči na podu, druga se krije iza vrata, a detalj na krevetu je najmorbidniji