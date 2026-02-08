NORVEŠKA AMBASADORKA PODNOSI OSTAVKU ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Kontakt Julove sa njim pokazuje ozbiljnu grešku u prosuđivanju

Istaknuta norveška ambasadorka Mona Jul (Juul) podneće ostavku zbog "ozbiljne greške u prosuđivanju" kada je reč o njenom kontaktu sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, saopštilo je danas norveško ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je ranije ove nedelje suspendovalo Jul sa mesta ambasadorke u Jordanu i Iraku, dok traje interna istraga o vezama sa Epstinom.

Za njene kontakte sa njim saznalo se iz obimne dokumentacije koju su objavile američke vlasti.

"Kontakt Julove sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom pokazuje ozbiljnu grešku u prosuđivanju. Ovaj slučaj otežava da se obnovi poverenje koje ova funkcija zahteva", izjavio je norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Ajde (Barth Eide).

Jul, 66, bivša pomoćnica ministra u vladi, prethodno je predstavljala Norvešku kao ambasadorka u Izraelu, Velikoj Britaniji i pri Ujedinjenim nacijama, prenosi Rojters.

Autor: D.Bošković