Kim Džong Un najavio drastično jačanje nuklearnog arsenala: Stižu rakete sa veštačkom inteligencijom

Severnokorejski lider Kim Džong Un najavio je značajno proširenje nuklearnog arsenala i razvoj novih, sofisticiranih strateških sistema naoružanja.

Ova poruka upućena je tokom velike vojne parade u Pjongjangu, kojom je obeležen završetak devetog kongresa vladajuće Radničke partije Koreje.

Ključni ciljevi: AI, dronovi i novi ICBM sistemi

Prema izveštaju državne agencije KCNA, Kim je istakao "čvrstu volju" države da dodatno ojača nuklearne snage. Planovi za narednih pet godina uključuju:

Povećanje broja bojevih glava i operativnih sredstava.

Razvoj snažnijih interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) koje mogu doseći udaljene ciljeve.

Implementaciju veštačke inteligencije (AI) u vojne sisteme.

Masovnu proizvodnju bespilotnih letelica (dronova) različitih namena.

Odnosi sa Vašingtonom: Lopta je u dvorištu SAD-a



Kim Džong Un se osvrnuo i na zamrznute odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su tokom prvog mandata Donalda Trampa održana tri istorijska sastanka, konkretan dogovor o denuklearizaciji nikada nije postignut.

Severnokorejski lider je poručio da poboljšanje odnosa isključivo zavisi od spremnosti Vašingtona da odustane od, kako je rekao, "politike konfrontacije". Ukoliko se to dogodi, Kim tvrdi da "nema razloga da dve zemlje ne uspostave dobre odnose".

Prekid dijaloga sa Seulom

Za razliku od odmerenog tona prema SAD, retorika prema Južnoj Koreji je značajno zaoštrena. Kim je južnog suseda proglasio "najvećim protivnikom i neprijateljem".

Uprkos signalima iz Seula da su spremni na dijalog, Pjongjang je zvanično odbacio mogućnost pregovora sa vladom predsednika Li Dže Mjunga, čime su nade za stabilizaciju odnosa na korejskom poluostrvu svedene na minimum.

Šta ovo znači za region?

Ovaj petogodišnji plan naoružavanja postavlja Severnu Koreju u poziciju visoke borbene pripravnosti, koristeći najmodernije tehnologije poput AI-a kako bi se kompenzovali nedostaci u konvencionalnom naoružanju.

Vojna parada u Pjongjangu poslužila je kao demonstracija moći i "rastućeg međunarodnog statusa" zemlje, šaljući jasnu poruku novim i starim administracijama na Zapadu.

Autor: D.S.