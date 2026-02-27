Evropska služba spoljnih poslova upozorila kako Rusija dezinformacije pretvara u zlatni uticaj

Nova analiza EUvsDisinfo, operativna grupa Evropske službe spoljnih poslova EU, upozorava na poslednje u nizu zabeležene kampanje dezinformacija, koje prenosimo u celosti.

Tokom protekle nedelje, prokremljski FIMI kanali (strano mešanje u informacije i manipulacija) diskreditovali su ukrajinske sportiste na Olimpijskim igrama, proglasili Francusku državom na putu ka autoritarizmu i pokušali da skrenu pažnju sa izveštaja o trovanju Navaljnog ukazivanjem na dosijee o Epstajnu. I to je bio samo početak. Pogledajmo detaljnije.

Za Kremlj su dezinformacije sport

Rusiji je trenutno zabranjeno učešće na Olimpijskim igrama zbog dugog niza dopingaških skandala i agresorskog rata protiv Ukrajine, koji je ove nedelje ušao u svoju petu godinu. Ipak, nekim njenim sportistima je i dalje dozvoljeno da se takmiče pod neutralnom zastavom. Međutim, umesto da se fokusiraju isključivo na sopstvene takmičare tokom Zimskih igara u Milanu i Kortini, prokremljski mediji pokrenuli su FIMI kampanju pojačanu veštačkom inteligencijom, diskreditujući članove ukrajinskog tima.

Izveštaj BBC Verify daje pregled situacije. Čini se da je glavni cilj kampanje bio da se ukrajinski sportisti prikažu kao agresivni i neprijatni. U kampanji su se lažno predstavljali kao legitimni mediji poput Euronews-a i AFP-a, čak koristeći veštačku inteligenciju za imitiranje glasova kredibilnih javnih ličnosti koje navodno kritikuju izmišljeno loše ponašanje Ukrajinaca.

Još jedan primer zabeležio je Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Lažni televizijski prilog, maskiran u priču CBC-a, tvrdio je da su ukrajinski sportisti smešteni „što je dalje moguće od ostalih učesnika Olimpijade“ zbog njihovog „toksičnog ponašanja“. Originalni snimak, koji nije izmenjen veštačkom inteligencijom, uopšte ne pominje Ukrajince.

Žestoki napadi zbog VPN-ova

Nekoliko prokremljskih FIMI kanala napalo je francuskog predsednika Emanuela Makrona, lažno tvrdeći da je jedna njegova pogrešno protumačena izjava značila da francuski predsednik planira blokadu virtuelnih privatnih mreža, odnosno VPN-ova. Jedan komentator je ogorčeno upitao: „Da li je prosvetiteljstvo u Francuskoj umrlo?“ Autor je dalje nastavio sa osudama „totalitarnih i koncentracionih sistema“ koji bi navodno usledili nakon ukidanja VPN-ova.

U stvarnosti, nakon što je Narodna skupština Francuske usvojila zabranu pristupa društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina, predsednik je u intervjuu potvrdio da VPN-ovi neće biti zabranjeni. On je napomenuo da bi VPN-ovi mogli pomoći nekoj deci da zaobiđu starosno ograničenje, ali je izrazio uverenje da većina mladih to neće činiti.

Podsetimo se odnosa ruske vlade prema VPN-ovima i slobodi interneta uopšte. Od novembra 2017. godine, u Rusiji su dostupni samo oni VPN servisi koji prihvataju cenzuru Kremlja. Istovremeno, mnogi popularni sajtovi i servisi, uključujući WhatsApp, YouTube, Facebook i Instagram, blokirani su. Ako takva cenzura vodi u totalitarizam, Rusija je tamo već stigla.

Korišćenje distrakcije radi skretanja pažnje

Još jedan dezinformacioni narativ koji se izdvojio ove nedelje bio je napor Kremlja – predvođen ni manje ni više nego portparolkom ruskog Ministarstva spoljnih poslova – da iskoristi „dosije Epstajn“ kako bi skrenuli pažnju sa napora Moskve da ućutka svoje unutrašnje kritičare. Konkretno, Marija Zaharova je bez ikakvih dokaza tvrdila da je izveštaj, u kojem se navodi da je pokojni opozicionar Aleksej Navaljni otrovan toksinom koji se nalazi u južnoameričkim otrovnim žabama, zapravo pokušaj skretanja pažnje sa posledica objavljivanja Epstajnovih dosijea.

Pozadina priče je sledeća: 14. februara 2026. godine, vlade Velike Britanije, Švedske, Francuske, Nemačke i Holandije izdale su zajedničko saopštenje o svojim saznanjima. Do zaključka se došlo nakon što su dve laboratorije izvršile testove na uzorcima biološkog materijala Navaljnog, koje je njegova porodica uspela da prokrijumčari iz Rusije. Ne postoje dokazi da je objavljivanje Epstajnovih dosijea igralo bilo kakvu ulogu u objavljivanju ovog saopštenja, koje je rezultat zajedničke istrage pet vlada. Tvrdnja Zaharove služila je da skrene pažnju sa verovatne uloge Moskve u trovanju disidenta dok je bio zatočen u sibirskoj kaznenoj koloniji.

Ova lažna tvrdnja u vezi sa Epstajnovim dosijeima samo je najnovija u nizu „vatrotačke laži“ (firehose of falsehoods) kojom Kremlj zasipa lik i delo Navaljnog. U prošlosti su prokremljski FIMI kanali tvrdili da su američke specijalne službe ubile Navaljnog, da je Velika Britanija verovatno izvršila atentat, kao i da je Navaljni umro nakon korišćenja mRNK vakcine koju je isporučila Nemačka, uz mnoge druge obmane.

